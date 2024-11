'சூது கவ்வும் 2' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Witness the madness of the gang in theatres on 13th December. #SoodhuKavvum2 Releasing on 13th December Soodhu Kavvum 2: நாடும் நாட்டு மக்களும் #SoodhuKavvum2FromDec13@ThirukumaranEnt @icvkumar @thangamcinemas @cinemas56492 @actorshiva #Karunakaran @HarishaJestin pic.twitter.com/KPDubriZCI