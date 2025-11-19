'அவெஞ்சர்ஸ்: சீக்ரெட் வார்ஸ்' படத்தில் இணையும் 'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்' நடிகை
அடுத்த ஆண்டு லண்டனில் 'சீக்ரெட் வார்ஸ்' படப்பிடிப்பை துவங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை,
'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்' வெப் தொடரில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நடிகை சாடி சிங்க், தற்போது ருஸ்ஸோ பிரதர்ஸ் இயக்கும் 'அவெஞ்சர்ஸ்: சீக்ரெட் வார்ஸ்' படத்தில் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
அடுத்த ஆண்டு ஜூலை 31 அன்று வெளியாக உள்ள டாம் ஹாலண்டின் 'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' படத்தின் மூலம் மார்வெலில் அறிமுகமாகும் சிங்க், அடுத்த ஆண்டு லண்டனில் 'சீக்ரெட் வார்ஸ்' படப்பிடிப்பை துவங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டூம்ஸ்டே' டிரெய்லர் டிசம்பர் மாதம் வெளியாக உள்ள நிலையில், 'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' படத்தின் அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
