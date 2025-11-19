'அவெஞ்சர்ஸ்: சீக்ரெட் வார்ஸ்' படத்தில் இணையும் 'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்' நடிகை

Stranger Things star Sadie Sink joins cast of Avengers: Secret Wars after role in Spider-Man: Brand New Day - Reports
தினத்தந்தி 19 Nov 2025 4:07 PM IST
அடுத்த ஆண்டு லண்டனில் 'சீக்ரெட் வார்ஸ்' படப்பிடிப்பை துவங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை,

'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்' வெப் தொடரில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நடிகை சாடி சிங்க், தற்போது ருஸ்ஸோ பிரதர்ஸ் இயக்கும் 'அவெஞ்சர்ஸ்: சீக்ரெட் வார்ஸ்' படத்தில் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அடுத்த ஆண்டு ஜூலை 31 அன்று வெளியாக உள்ள டாம் ஹாலண்டின் 'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' படத்தின் மூலம் மார்வெலில் அறிமுகமாகும் சிங்க், அடுத்த ஆண்டு லண்டனில் 'சீக்ரெட் வார்ஸ்' படப்பிடிப்பை துவங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டூம்ஸ்டே' டிரெய்லர் டிசம்பர் மாதம் வெளியாக உள்ள நிலையில், 'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' படத்தின் அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

