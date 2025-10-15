ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்கும் சுந்தர்.சி..?

ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்கும் சுந்தர்.சி..?
x
தினத்தந்தி 15 Oct 2025 6:07 PM IST
t-max-icont-min-icon

ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் சமீபத்தில் 'கூலி' திரைப்படம் வெளியானது. இதைத் தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியாக உள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இருவரும் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கப்போவதாக தகவல் வெளியானது. கமல்ஹாசனும் இதை ஒரு நிகழ்ச்சியில் உறுதிப்படுத்தினார். லோகேஷ் கனகராஜ் தான் அந்த படத்தை இயக்கப்போகிறார் என்றும் கூறப்பட்டது. இதற்கிடையே ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ், ரெட் ஜெயண்ட் இணைந்து தயாரிக்கும் அடுத்த படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், "கமல்ஹாசனுடன் சேர்ந்து நடிக்க ஆசை இருக்கு, பிளானும் இருக்கு. ஆனால் அதற்கான இயக்குநர், கதை, கதாபாத்திரம் இன்னும் தயார் ஆகவில்லை. ஆனதும் நடிப்பேன் என்றார்". இதன்மூலம் இந்த படத்தை லோகேஷ் இயக்கவில்லை என்று உறுதியானது.

இதற்கிடையே இமயமலை சென்று திரும்பியுள்ள ரஜினி, கமலுடன் இணைந்து நடிக்கும் படத்தின் கதை மற்றும் இயக்குநர் இன்னும் முடிவாகாததால் இந்த படத்துக்கு முன்பாக வேறு ஒரு படத்தில் நடிக்க முடிவு செய்துள்ளார். அதற்காக கதைகள் கேட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்க இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. 'அருணாச்சலம்' படத்துக்குப் பிறகு ரஜினி - சுந்தர்.சி கூட்டணி இணைய இருப்பதாகவும், தயாரிப்பாளர் மற்றும் படக்குழு குறித்த விவரங்கள் விரைவில் தெரியவரும் என்றும் கூறப்படுகிறது. குறுகிய காலத்தில் இந்த படத்தை முடிக்க ரஜினி திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X