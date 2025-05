"ராம் அப்துல்லா ஆண்டனி" படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு

Unveiling a tale of raw, battle-hardened boys with untamed spirits.Here's First Look of Super Singer #Poovaiyar as HERO #RamAbdullahAntony #ராம்அப்துல்லாஆண்டனி Produced by @avstudios_off @clemsi34Directed by @DIRJAYAVEL@clemsi34 @vinothseditor @johnsoncinepro @gibsonraj3… pic.twitter.com/toSJivciqW