“சு​யம்​பு” படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு

“சு​யம்​பு” படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு
x
தினத்தந்தி 25 Jan 2026 9:33 PM IST
t-max-icont-min-icon

‘சுயம்​பு’ படம் ஏப்​ரல் 10ம்​ தேதிக்கு தள்​ளிவைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

நிகில் சித்​தார்த்தா கதா​நாயக​னாக நடிக்​கும் வரலாற்​றுப் படம், ‘சுயம்​பு’. ஆயிரம் ஆண்​டு​களுக்கு முன் நடக்​கும் கதையைக் கொண்ட இப்​படத்தை தாகூர் மது வழங்க, பிக்​சல் ஸ்டூடியோ சார்​பில் புவன் மற்​றும் ஸ்ரீகர் தயாரிக்​கின்​றனர்.

பரத் கிருஷ்ண​ மாச்​சாரி இயக்​கி​யுள்ள இப்​படத்​தில் சம்​யுக்​தா, நபா நடேஷ் உள்பட பலர் நடித்​துள்​ளனர்​. இப்​படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்பட 5 மொழிகளில் உரு​வாகி​உள்​ளது. இதன் படப்​பிடிப்பு முடிவடைந்து போஸ்ட் புரொடக்சன்ஸ் பணிகள் நடை​பெற்று வரு​கின்​றன. இப்​படம் பிப்​ரவரி 13-ம் தேதி வெளி​யாக இருப்​ப​தாக ஏற்​கெனவே கூறப்​பட்​டது.

இந்​நிலை​யில் இது வரலாற்​றுப் படம் என்​ப​தால் கிராபிக்​ஸ் வேலைகள் அதி​கம் இருக்​கின்​றன. இதனால்​ அது முழு​மை​யாக முடிந்​த பின்​ வெளி​யிட படக்​குழு முடிவு செய்​துள்​ளது. இதனால்​ இப்​படம்​ ஏப்​ரல் 10ம்​ தேதிக்குத் தள்​ளிவைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X