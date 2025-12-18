தவெக-வை விட்டு புதிய கட்சிக்கு தாவிய தாடி பாலாஜி
தனது நெஞ்சில் விஜய்யின் முகத்தை தாடி பாலாஜி பச்சைக் குத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை,
விஜய்யின் தவெகவில் இருந்து விலகி ஜோஸ் சார்லஸ் கட்சியில் நடிகர் தாடி பாலாஜி இணைந்தார். லாட்டரி அதிபர் மார்டின் மகன் ஜோஸ் சார்லஸ் புதுச்சேரியில் ஜேசிஎம் அமைப்பு தொடங்கி நடத்தி வந்தார். அவர் கடந்த வாரம் லட்சிய ஜனநாயக கட்சியை தொடங்கினார்.
இந்நிலையில், விஜய் கட்சியான தவெகவில் இருந்த நடிகர் தாடி பாலாஜி, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி இன்று லட்சிய ஜனநாயக கட்சி அலுவலகத்துக்கு வந்தார். அவரை கட்சித் தலைவர் ஜோஸ் சார்லஸ் வரவேற்று கட்சி துண்டை அணிவித்தார். இதைத் தொடர்ந்து புதிதாக தொடங்கியுள்ள இக்கட்சியில் தாடி பாலாஜி இணைந்துள்ளார். அவர் வரும் தேர்தலில் பிரசாரம் செய்யவும் உள்ளார்.
தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க திட்டமிட்டிருந்ததாக பேச்சு இருந்த நிலையில், ‘விஜய் உடன் இருப்போர் சரியில்லை - குறிப்பாக அவரை வழிநடத்துவோர் சரியில்லை - விஜய்யுடன் கூட்டணி குறித்து சிந்திக்க வேண்டும்’ என்று ஜோஸ் சார்லஸ் அண்மையில் தெரிவித்திருந்த நிலையில், தவெகவில் இருந்து நடிகர் தாடி பாலாஜி இக்கட்சியில் இணைந்துள்ளார்.
தவெக கட்சி தொடங்கப்பட்ட சிலநாட்களிலேயே அக்கட்சியில் தன்னை இணைத்துக்கொண்ட தாடி பாலஜி, தவெகவுக்கு எவ்வளவு ஆதரவாக பேசியும் பொருப்பு வழங்கப்படாததால் விரக்தியில் இருந்தார். பின்னர் தவெகவையே விமர்சனம் செய்யத் தொடங்கினார். தனது நெஞ்சில் விஜய்யின் முகத்தை தாடி பாலாஜி பச்சைக் குத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.