’அதனால்தான் பெயரை மாற்றினேன்’ - ரிஷப் ஷெட்டியின் உண்மையான பெயர் என்ன தெரியுமா?
தனது பெயர் மாற்றத்திற்குப் பின்னால் உள்ள கதையை ரிஷப் ஷெட்டி கூறினார்.
சென்னை,
இப்போது ஒவ்வொரு ரசிகர்களுக்கும் பரிச்சயமான பெயர் ரிஷப் ஷெட்டி. இருப்பினும், அது அவரது உண்மையான பெயர் அல்ல. தற்போது காந்தாரா சப்டர் 1 இன் வெற்றியை அனுபவித்து வரும் ரிஷப், தனது பெயர் மாற்றத்திற்குப் பின்னால் உள்ள கதையை கூறினார்.
அவர் கூறுகையில், 'நான் ஏன் என் பெயரை மாற்றினேன் என்பதற்குப் பின்னால் ஒரு கதை இருக்கிறது. எனது உண்மையான பெயர் பிரசாந்த் ஷெட்டி. நான் அந்த பெயரில்தான் திரையுலகில் நுழைந்தேன். இருப்பினும், திரைப்படத் துறையில் ஆரம்ப நாட்களில், எனக்கு எந்த வெற்றியோ அல்லது படங்களோ கிடைக்கவில்லை’ என்றார்.
அதே நேரத்தில், தனது தந்தை தனது பெயரை மாற்றிக்கொள்ள பரிந்துரைத்ததாகவும், அவ்வாறு செய்தால் வெற்றியும் நல்ல வாய்ப்புகளும் தன்னைத் தேடி வரும் என்று கூறியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பெரிய நட்சத்திரங்கள் துறையில் நுழைந்த பிறகு தங்கள் பெயர்களை மாற்றிக்கொண்டதாகக் கேள்விப்பட்டதாகவும் எனவே, தானும் அதையே செய்ய முடிவு செய்ததாகவும் ரிஷப் ஷெட்டி கூறினார்.