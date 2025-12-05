'அதனால்தான் எனக்கு பட வாய்ப்புகள் வரவில்லை'...- நடிகை சினேகா உல்லால்
இவரை ஜூனியர் ஐஸ்வர்யா ராய் என்று அழைத்தனர்.
சென்னை,
திரையுலகில் ஒரே ஒரு படத்திலேயே பிரபலமடைந்த பல கதாநாயகிகள் உள்ளனர். அதன் பிறகு, தொடர் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி நட்சத்திரமாகி இருக்கிறார்கள். சிலர் எதிர்பாராத விதமாக திரையுலகிலிருந்து வெளியேறினர். அப்படிப்பட்ட ஒரு கதாநாயகி சினேகா உல்லால்.
அவர் ஜூனியர் ஐஸ்வர்யா ராய் என்று அறியப்பட்டார். தனது படத்தால் டோலிவுட் திரையுலகில் திடீரென்று பிரபலமானார். இந்த படத்திற்குப் பிறகு, அவரது பெயர் திரையுலகில் பிரபலமானது. இதன் மூலம், அதன் பிறகு அவர் அடுத்தடுத்து படங்களில் நடிப்பார் என்று அனைவரும் நினைத்தார்கள். ஆனால் அது நடக்கவில்லை.
ஒன்று அல்லது இரண்டு படங்களில் நடித்த சினேகாஉல்லால், அதன் பிறகு திரையுலகிலிருந்து விலகினார். முந்தைய ஒரு நேர்காணலில், தனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்காததற்கான காரணங்களை இந்த நடிகை வெளிப்படுத்தினார்.
சினேகா உல்லால் கூறுகையில்.. “சில நேரங்களில் நாம் செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கும் விஷயங்களைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும். சிறப்புப் பாடல்களில் நடிப்பது எனக்குப் பிடிக்காது. ஆனால் கடந்த காலங்களில், இதுபோன்ற பாடல்களில் நடிக்க எனக்கு வாய்ப்புகள் வந்தன. பலவற்றை நான் நிராகரித்திருக்கிறேன். நான் அதற்கு ஓகே சொல்லி இருந்தால் எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கும், ”என்றார்.
தற்போது, சினேகா உல்லால் படங்களில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். ஆனால் அவர் சமூக ஊடகங்களில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார். அவர் தொடர்ந்து ஏதாவது ஒன்றைப் பதிவிட்டு நெட்டிசன்களைக் கவர்ந்து வருகிறார்.