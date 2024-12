The 4th song from Game Changer Out Now

Packing too much energy and high voltage moves, lets all groove to #Dhop mantra Letting the #Dhop take over now.. https://t.co/S4K4xCiOBNA @MusicThaman 's Electrifying Beat Sung by @RoshiniJkv @TheRajaKumari @AditiShankarofl @SruthiSings #Prudhvi Lyrics… pic.twitter.com/gUylUlYToH