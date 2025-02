ரியோ ராஜ் நடித்த 'ஸ்வீட்ஹார்ட்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியானது

Roach ready… Record ready… Trip aavoma? #AwsumKissa from #Sweetheart for Maja Vibes▶ https://t.co/285rKvTOhN ️ #U1 x @ofrooooo️ #Kelithee x #GanaFrancis#SweetheartFromMarch14 Starring @rio_raj and @gopikaramesh_A Film by @SwineethSukumar A @thisisysr Musical pic.twitter.com/oFskjW4Pb1