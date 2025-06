'கூலி' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள்.. அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு

Time to #GetChikitufied #Chikitu - Telugu Music Video drops on June 25th at 6 PM #Coolie releasing worldwide August 14th @rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj #SoubinShahir @shrutihaasan @anbariv @girishganges @philoedit… pic.twitter.com/1HYj8VMQ08