சித்தார்த்தின் 40-வது பட டைட்டில் டீசருடன் வெளியான பர்ஸ்ட் லுக்

Presenting you the title teaser & first look of #3BHK!▶️Tamil https://t.co/C2NqiaHIvW▶️Telugu https://t.co/WKKbLQQLAx நம்ம எல்லாரோட கதையா இது இருக்கும்னு நம்புரோம் ❤️ఇది మన అందరి కథలాగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం ❤️"Every ordinary family has an Extraordinary story"… pic.twitter.com/vrFVbGHwBn