என் வாழ்க்கையிலும் 2 காதல் கதைகள் உள்ளன - பிரபல நடிகை
அவர் தனக்கு 2 காதல் இருந்ததாக கூறினார்.
சென்னை,
பிரபல ஸ்டைலிஸ்ட் நீரஜா கோனா, சித்து ஜொன்னலகட்டா, ராசி கன்னா மற்றும் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி ஆகியோர் முன்னணி வேடங்களில் நடிக்கும் காதல் நாடகமான தெலுசு கடா மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
பீப்பிள் மீடியா பேக்டரி பேனரின் கீழ் டிஜி விஸ்வ பிரசாத் மற்றும் கிருத்தி பிரசாத் தயாரித்த இந்த காதல் கதை அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. ரிலீசுக்கு முன்னதாக, ராசி கன்னா ஊடகங்களுடன் உரையாடினார். அப்போது அவர் தனக்கு 2 காதல் இருந்ததாக கூறினார்.
அவர் கூறுகையில், ’காதல் என்பது எல்லோர் வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது. என் வாழ்க்கையிலும் 2 காதல் கதைகள் உள்ளன’ என்றார். மேலும் அதுகுறித்து அவர் தெரிவிக்கவில்லை.
