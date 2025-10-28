கிங்டம் - முருகனாக நடிக்க முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நடிகர் இவரா?
வெங்கடேஷ் வி.பி, கிங்டம் படத்தில் முருகனாக தனது நடிப்பால் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்தார்.
சென்னை,
விஜய் தேவரகொண்டாவின் கிங்டம் படத்தில் முருகனாக தனது நடிப்பால் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்த வெங்கடேஷ் வி.பி., அந்தக் கதாபாத்திரத்திற்கு முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை.
இயக்குனர் கவுதம் தின்னனுரி ஆரம்பத்தில் தெலுங்கு நடிகர் திருவீரை இந்த வேடத்தில் நடிக்க அணுகியதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அந்த நேரத்தில் அவர் மற்ற படங்களில் பிஸியாக இருந்த காரணமாக, திருவீர் அந்த வாய்ப்பை நிராகரித்திருக்கிறார்.
பின்னர் அந்த கதாபாத்திரம் வெங்கடேஷ் வி.பிக்கு சென்றிருக்கிறது. அந்த கதாபாத்திரத்திற்காக அவர் பரவலான பாராட்டைப் பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
