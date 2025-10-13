ஒரே படத்தில் பிரபலம்...கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட நடிகை - யார் தெரியுமா?
கடந்த ஆண்டு கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட கதாநாயகி அவர்தான்.
சென்னை,
தற்போது நடிகைகள் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் நட்சத்திர அந்தஸ்தைப் பெற முடிவதில்லை. ஆனால் சிலர் ஒரே படத்துடன் ஒரே இரவில் பிரபலமாகி வருகின்றனர்.
கடந்த ஆண்டும் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலும், திரையுலகில் பல நிகழ்வுகள் நடந்தன. சிலர் திருமணம் செய்து கொண்டனர். சிலர் விவாகரத்து பெற்றனர். அதேபோல், வேறு சிலர் நட்சத்திர அந்தஸ்தைப் பெற்றனர்.
இதற்கிடையில், கடந்த ஆண்டு, ஒரு கதாநாயகி திரையுலகத்தையே உலுக்கினார். கடந்த ஆண்டு கூகிளில் அதிகம் தேடப்பட்ட கதாநாயகி அவர்தான். அவர் ஒரே படத்தில் நட்சத்திர அந்தஸ்தைப் பெற்றார். மேலும், அந்தப் படத்தில் அவர் கதாநாயகி கூட இல்லை, ஆனால் அவர் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றார். அதற்கு முன்பு அவர் ஒரு சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும், அந்த ஒரு படம் இந்த நடிகையின் வாழ்க்கையைத் திருப்பியது.
அவர் யார் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?. அனிமல் பட நடிகை திரிப்தி டிம்ரிதான். சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கிய இந்தப் படம் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றது. இதில் ரன்பீர் கபூர் மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர்.
திரிப்தி டிம்ரியும் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்தார். அவர் சின்ன காட்சியில் நடித்திருந்தாலும் ரசிகர்களை கவர்ந்தார். அவரின் பெயர் அனிமல் திரைப்படத்தின் மூலம் பிரபலமானது. இப்படத்திற்கு பிறகு, திரிப்தி டிம்ரிக்கு வாய்ப்புகள் அதிகரித்தன.
கடந்த ஆண்டு, அவர் பேட் நியூஸ் மற்றும் பூல் புலையா 3 படங்களில் நடித்தார். தற்போது, சந்தீப் ரெட்டி வங்கா - பிரபாஸ் கூட்டணியில் உருவாகும் ‘ஸ்பிரிட்’ படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.