சோனியா அகர்வாலின் "வில்" 2வது பாடல் வெளியானது

Presenting the Electrifying second single #Nesikuthey From #Will Feel the magic of the music A mesmerizing treat Watch now https://t.co/mPYvzRrRGUSpecial appearance @vikranth_offlStaring @soniya_agg A @Saurabh_music22 Musical#DirSivaraman @footsteps__off… pic.twitter.com/IPZNQL0NeW