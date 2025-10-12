தினமும் அதை செய்ய வேண்டும்...அதுவும் உடற்பயிற்சிதான் - வைரலாகும் பிரபல நடிகையின் கருத்து

You should do it every day...thats exercise too - famous actress opinion viral
தினத்தந்தி 12 Oct 2025 10:43 AM IST
இவர் கூறிய கருத்துகள் இப்போது திரையுலகத்தையே உலுக்கியுள்ளன.

சென்னை,

ஒரு காலத்தில் திரையுலகில் நட்சத்திர நாயகியாக இருந்தவர். கிட்டத்தட்ட அனைத்து நட்சத்திர ஹீரோக்களுடனும் நடித்து கவர்ந்தார். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக படங்களில் இருந்து தன்னை விலக்கிக் கொண்டார்.

இவர் கூறிய கருத்துகள் இப்போது திரையுலகத்தையே உலுக்கியுள்ளன. தினமும் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளார்.

அவர் வேறு யாருமல்ல, இலியானாதான். குறுகிய காலத்தில் நட்சத்திர அந்தஸ்தைப் பெற்ற இவர் தமிழ் மற்றும் இந்தியில் தொடர்ந்து வாய்ப்புகளைப் பெற்றுள்ளார். இருப்பினும், திரையுலகத்தை விட்டு வெளியேறினார்.

இப்போது அவர் திருமணமாகி குழந்தைக்கு தாயாகிவிட்டார். இதற்கிடையில், இலியானாவின் கருத்துகள் இப்போது வைரலாகி வருகின்றன. உடலுறவு ஒரு வகையான உடற்பயிற்சி என்றும் இதை ஆரோக்கியமான செயலாக பார்க்க வேண்டும் என்றும் இலியானா கூறினார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

