ஆரோமலே திரைப்பட விமர்சனம்
தினத்தந்தி 10 Nov 2025 7:29 AM IST
சாரங் தியாகு இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள "ஆரோமலே" திரைப்படம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை காண்போம்.

சென்னை,

நகைச்சுவை நடிகர் தியாகுவின் மகன் சாரங் தியாகு இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம்.

கவுதம் மேனன் இயக்கிய காதல் படங்களை பார்த்து, ‘காதலித்தே ஆகவேண்டும்' என்று சிறுவயதிலேயே ஆசை கொண்டு வளர்கிறார், கிஷன்தாஸ். ஆனால், விதி பள்ளி, கல்லூரியில் அவரது காதல்கள் சொதப்பலிலேயே முடிகின்றன. காதல் ஆர்வத்தில் காவல் நிலைய வாசல்படியையும் மிதிக்கும் நிலைக்கு ஆளாகும் கிஷன் தாசை, அவரது பெற்றோர் கண்டித்து, அறிவுரை கூறி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள்.

அங்கு காதலை வெறுக்கும் மேலதிகாரி சிவாத்மிகா ராஜசேகரைச் சந்தித்து காதல் வயப்படுகிறார் கிஷன்தாஸ். ஒருகட்டத்தில் இருவருக்கும் இடையே முட்டல், மோதல் ஏற்படுகிறது. அந்த மோதல் என்ன? இருவரிடையே காதல் தீ பற்றியதா? இல்லையா? என்பதே ஜாலியான மீதி கதை.

கலகலப்பான கதாபாத்திரத்தைக் கச்சிதமாக கையாண்டு ரசிக்க வைக்கிறார், கிஷன் தாஸ். காதல் தோல்விகளைக் கடக்கும் மனநிலையில் எதார்த்தமான இளைஞனாக நினைவில் நிற்கிறார். சிடுமூஞ்சி மானேஜராக வரும் சிவாத்மிகாவின் இயல்பான நடிப்பு கவனிக்க வைக்கிறது. முந்தைய படங்களை விட நடிப்பும் மேம்பட்டுள்ளது.

வி.டி.வி. கணேஷ் நகைச்சுவையில் நியாயம் சேர்த்தாலும், ‘எமோஷனல்' காட்சிகளில் தடுமாறியிருக்கிறார். ஹர்ஷத் கான் முடிந்தவரை கலகலப்புக்கு உதவியுள்ளார். துளசி, சந்தானபாரதி, பாண்டியன் என அனைவருமே தங்கள் கதாபாத்திரத்துக்கு நியாயம் சேர்த்துள்ளனர்.

கவுதம் ராஜேந்திரனின் ஒளிப்பதிவில் காட்சிகளில் இளமைத்துள்ளல். சித்துகுமாரின் இசை படத்துடன் ஒன்ற வைக்கிறது. ஜாலியான திரைக்கதை படத்துக்கு பலம். யூகிக்க முடியும் காட்சிகள் பலவீனம்.

சத்தம், ரத்தம், யுத்தம் படங்களுக்கு மத்தியில் காதலை புதிய கோணத்தில் காட்டியதுடன், இன்றைய இளம் தலைமுறையின் காதலை அழுத்தமாகவும் சொல்லி முதல் படத்திலேயே ரசிக்கவும், கவனிக்கவும் வைத்துள்ளார் இயக்குனர் சாரங் தியாகு.

ஆரோமலே - புதுமை

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

