தமிழ்நாட்டில் நடந்த உண்மைக் கதை...கவனம் பெற்ற கிரைம் திரில்லர் - எந்த ஓடிடியில் பார்க்கலாம்?
இந்தப் படம் தமிழ்நாட்டின் ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடந்த சில உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
சென்னை,
நிஜ வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் பிரபலமானவர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் தற்போது அதிகம் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவைகளுக்கு பார்வையாளர்களிடமிருந்தும் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கிறது. குறிப்பாக ஓடிடியில், இந்த உண்மைக் கதைகள் சிறந்த வரவேற்பைப் பெறுகின்றன.
இப்போது நாம் பேசப்போவதும் படமும் ஒரு உண்மைக் கதைதான். இந்தப் படம் தமிழ்நாட்டின் ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடந்த சில உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒரு இடத்தில் தொடர் கொலைகள் நடக்கின்றன.
இந்தக் கொலைகளுக்குப் பின்னால் உள்ள மர்மம் என்ன? இதற்குப் பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க போலீசார் முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு துப்பு கூட கிடைக்கவில்லை. அதே வரிசையில், கதாநாயகியின் குடும்ப உறுப்பினர்களும் இந்த நெடுஞ்சாலையில் தங்கள் உயிரை இழக்கிறார்கள். இதன் மூலம், அந்த நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மர்மத்தைக் கண்டுபிடிக்க கதாநாயகி முயற்சிக்கிறார்.
அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடக்கும் தொடர் கொலைகளுக்கு யார் காரணம்? ஏன் அவர்கள் கொலைகளைச் செய்கிறார்கள்? போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களைத் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், நீங்கள் இந்தப் படத்தைப் பார்க்க வேண்டும்.
பரபரப்பான காட்சிகளையும், மனதைத் தொடும் திரைக்கதையையும் கொண்ட இந்தப் படத்தின் பெயர் ’தி ரோடு’. அருண் வசீகரன் இயக்கிய இந்த கிரைம் திரில்லர் படத்தில் திரிஷா கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். மலையாள நடிகர் ஷபீர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்தார். திரிஷாவின் தோழியாக மியா ஜார்ஜ் மற்றும் கான்ஸ்டபிளாக பாஸ்கர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்திற்கு சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார். இப்படம் ஆஹா ஓடிடி தளத்தில் ஸ்டிரீமிங் ஆகிறது.