ரூ.15 கோடி பட்ஜெட்...ரூ.900 கோடிக்கு மேல் வசூல்...பாக்ஸ் ஆபீஸை அதிர வைத்த படம்...எந்த ஓடிடியில் பார்க்கலாம்?

ஒரு படத்தில் எத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும், எவ்வளவு விஎப்எக்ஸ் இருந்தாலும், எத்தனை ஆக்சன் காட்சிகள் இருந்தாலும், எத்தனை சிறப்புப் பாடல்கள் இருந்தாலும், கதை நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே ஓடும். இது ஏற்கனவே பல முறை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்போது நாம் பேசப் போகும் படமும் வலுவான கதை கொண்ட படம்தான். இந்தப் படத்தின் அதிக நட்சத்திர நடிகர்களும் கிடையாது, புரமோஷனும் கிடையாது.படம் எந்த ஆரவாரமும் இல்லாமல் திரையரங்குகளுக்குள் நுழைந்த இந்த படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது.
ரூ.900 கோடி வசூலித்து இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த படங்களில் ஒன்றாக மாறியது. இந்தப் படத்தின் பட்ஜெட் ரூ. 15 கோடி மட்டும்தான். இந்தப் படத்தின் கதை மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. ஆணாதிக்கம் உள்ளிட்ட பல தடைகளைத் தாண்டி ஒரு பெண் பாடகியாக மாறுகிறார். அந்தப் பெண் தன் கனவை எப்படி நனவாக்கினார் என்பதை அறிய, இந்தப் படத்தைப் பார்க்க வேண்டும்.
படத்தின் பெயர் சீக்ரெட் சூப்பர் ஸ்டார். ஜைரா வாசிம் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்தார். 2017 ஆம் ஆண்டு பாக்ஸ் ஆபீஸை அதிர வைத்த சீக்ரெட் சூப்பர் ஸ்டார் திரைப்படம் இப்போது நெட்பிக்ஸில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகிறது.