ரூ.430 கோடி பட்ஜெட்...ரூ.2,300 கோடி வசூல்...பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாஸ் காட்டிய சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் - எதில் பார்க்கலாம்?

Budget of Rs. 430 crore...collection of Rs. 2,300 crore...suspense thriller that did well at the box office - where to watch it?
x
தினத்தந்தி 13 Oct 2025 10:42 AM IST (Updated: 13 Oct 2025 1:37 PM IST)
t-max-icont-min-icon

திரையரங்குகளில் அதிக வசூல் செய்த இந்தப் படம், இப்போது ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

சென்னை,

ஓடிடிகளில் கிரைம் மற்றும் சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் படங்களுக்கு தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. இந்த வகை திரைப்படங்கள் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, மலையாளம், ஆங்கிலம் என அனைத்து மொழிகளிலும் சூப்பர் ஹிட் ஆகி வருகின்றன. இப்போது நாம் பேசப்போவதும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் படம்தான்.

ஹாலிவுட்டில் உள்ள பல பிரபலமான பிரான்சைஸ்கள் மற்றும் தொடர்களில் இதுவும் ஒன்று. இதுவரை, இந்தத் தொடரில் மொத்தம் ஐந்து படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அனைத்துப் படங்களும் பிளாக்பஸ்டர்களாகிவிட்டன. அவை பாக்ஸ் ஆபீஸில் நிறைய வசூல் செய்துள்ளன.

இவ்வளவு பிரபலமான பிரான்சைஸின் ஆறாவது படம் கிட்டத்தட்ட 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வந்துள்ளது. இந்தப் படம் சில மாதங்களுக்கு முன்பு உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியிடப்பட்டது. முந்தைய படங்களைப் போலவே, இந்தப் படமும் பிளாக்பஸ்டராக மாறியது.

ஏராளமான சஸ்பென்ஸ், திரில்லர் மற்றும் ஹாரர் கூறுகளைக் கொண்ட இந்தப் படத்தின் விஷுவல் எபெக்ட்ஸ் வேற லெவல் என்றே கூறலாம். சுமார் ரூ.430 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தப் படம், பாக்ஸ் ஆபீஸில் மொத்தம் ரூ.2,300 கோடி வசூலித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திரையரங்குகளில் அதிக வசூல் செய்த இந்தப் படம், இப்போது ஓடிடியில் வெளியாகிறது. இருப்பினும், இதய நோய் உள்ளவர்கள் இந்தப் படத்தைப் பார்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சிறு குழந்தைகளும் இதைப் பார்க்காமல் இருப்பது நல்லது.

அந்த படத்தின் பெயர் 'பைனல் டெஸ்டினேஷன்: பிளட்லைன்ஸ்'. இந்த படம் ஏற்கனவே அமேசான் பிரைமில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்திய ரசிகர்களுக்கு இதைப் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

இந்த சூழலில், 'பைனல் டெஸ்டினேஷன்: பிளட்லைன்ஸ்'. தயாரிப்பாளர்கள் இந்த படத்தை மற்றொரு ஓடிடியில் வெளியிட உள்ளனர். இந்த ஹாலிவுட் திரில்லர் படம் வருகிற 16 முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது. தமிழ் தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X