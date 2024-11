'தேவரா' படத்தின் ஓ.டி.டி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Apudapudu dhairyaniki thelidhu avasaraniki minchi thanu undakoodadhu ani… appudu bhayaniki theliyali, thanu ravalsina samayam ochindhi ani. Osthunnadu Watch Devara on Netflix, on 8 November in Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada. Coming soon in Hindi.#DevaraOnNetflix pic.twitter.com/8cBzZVqv0i