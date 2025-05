'ஹார்ட் பீட் 2' வெப் தொடரின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Unga rasi enna soludhu..? #HotstarSpecials Heart Beat Season 2 Streaming from May 22 only on JioHotstar#HotstarSpecials #HeartBeatSeason2 #HeartBeatS2 #HB2 #HB2ComingSoon #HB2StreamingFromMay22 #LubDubOnHotstar #HeartBeatS2OnHotstar #HeartBeatS2onJioHotstar… pic.twitter.com/iZI07246Vy