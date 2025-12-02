இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 02-12-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 2 Dec 2025 10:31 AM IST
தொடர் மழை.. மேம்பாலத்தை கார் பார்க்கிங்காக மாற்றும் சென்னை மக்கள்.!
டிட்வா புயல், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுடைந்தாலும், சென்னை உள்ளிட்ட வட கடலோர மாவட்டங்களில் நேற்று முதல் கனமழையை கொடுத்து வருகிறது. இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவே சென்னை மாமல்லபுரம் இடையே கரையை கடக்கும் என்றும் இதனால் வட மாவட்டங்களில் இன்றும் கனமழை தொடரும் என்றும் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.
- 2 Dec 2025 10:30 AM IST
திடீர் பழுது... சென்னையில் நடுவழியில் நின்ற மெட்ரோ ரெயில்.!
மின்சார கேபிளில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக ரெயில் நடுவழியில் நின்றதாக கூறப்படுகிறது.
- 2 Dec 2025 10:21 AM IST
குவைத்-ஐதராபாத் இண்டிகோ விமானத்திற்கு மனித வெடிகுண்டு மிரட்டல்
வெடிகுண்டு மிரட்டலை அடுத்து, இண்டிகோ விமானம் மும்பை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட்டது.
- 2 Dec 2025 10:15 AM IST
சற்று குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன.?
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.96,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12,040-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.196-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 96 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
- 2 Dec 2025 10:12 AM IST
சென்னையில் இருந்து புறப்படும் 7 விமானங்களின் சேவை ரத்து
போதிய பயணிகள் இல்லாததால் சென்னையில் இருந்து புறப்படும் 7 விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன்படி ஆமதாபாத், அந்தமான், மும்பை, கவுகாத்தி, புவனேஸ்வர் மற்றும் இந்தோனேசியா செல்லும் விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
- 2 Dec 2025 10:02 AM IST
ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த மேக்ஸ்வெல்
ஐபிஎல் ஏலத்தில் பங்கேற்க 1,355 வீரர்கள் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் அதிரடி வீரர் மேக்ஸ்வெல் தனது பெயரை பதிவு செய்யவில்லை. இதனால் அவர் அடுத்த ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியது உறுதியாகியுள்ளது.
- 2 Dec 2025 10:01 AM IST
முழு உடல் தகுதியை எட்டிய ஹர்திக் பாண்டியா
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி ஆல்-ரவுண்டரான ஹர்திக் பாண்ட்யா கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடந்த ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின் போது இடது காலில் காயம் அடைந்தார். அவர் அதன் பிறகு எந்த போட்டியிலும் ஆடவில்லை. ஹர்திக் பாண்டியா காயத்தில் இருந்து மீள்வதற்கான பயிற்சி முறைகளை பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய சிறப்பு மையத்தில் மேற்கொண்டு வந்தார்.
- 2 Dec 2025 9:59 AM IST
"எல்ஐகே" படத்தின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள ‘எல்.ஐ.கே’ படம் டிசம்பர் 18ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
- 2 Dec 2025 9:58 AM IST
நடிகை கனகாவின் தந்தையும் இயக்குனருமான தேவதாஸ் காலமானார்
ஜனாதிபதி விருது பெற்ற இயக்குனர் எஸ்.எஸ்.தேவதாஸ் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்.
- 2 Dec 2025 9:53 AM IST
நடிகர் ரன்வீர் சிங் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.. துளு நாடு மக்கள் ஆவேசம்
‘தெய்வா’ கடவுளை அவமதித்த நடிகர் ரன்வீர் சிங் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று துளு நாடு மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.