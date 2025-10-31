இட்லி கடை, லோகா, காந்தாரா...இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் - எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

New Ott Releases This Week In Tamil 2025 - Netflix, Aha, Prime Video, SunNxt, Zee5, Hotstar, & SonyLIV
x
தினத்தந்தி 31 Oct 2025 8:45 AM IST
t-max-icont-min-icon

இந்த வாரத்தில் இட்லி கடை, லோகா, காந்தாரா மற்றும் பல படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன.

''லோகா சாப்டர் 1: சந்திரா''

அக்டோபர் 31 :தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, மராத்தி மற்றும் பெங்காலி - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்

''காந்தாரா சாப்டர் 1''

அக்டோபர் 31 :தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் – பிரைம் வீடியோ

''தி விட்சர்: சீசன் 4''

அக்டோபர் 30: தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி – நெட்பிளிக்ஸ்

''பிளாக் மெயில்''

பிளாக் மெயில்: தமிழ் – சன்என்எக்ஸ்டி மற்றும் சிம்ப்ளிசவுத்

''இட்லி கடை''

அக்டோபர் 31 : தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி – நெட்பிளிக்ஸ்

''தி பென்டாஸ்டிக் போர்''

நவம்பர் 5 : தமிழ் ,ஆங்கிலம், இந்தி, மற்றும் தெலுங்கு - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்

''பேட் கேர்ள்''

நவம்பர் 4 : தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்

''சொட்ட சொட்ட நனையுது''

அக்டோபர் 31 : தமிழ் - ஆஹா தமிழ்

''கிஸ்''

நவம்பர் 7 : தமிழ் - ஜீ5

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X