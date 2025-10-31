இட்லி கடை, லோகா, காந்தாரா...இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் - எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
இந்த வாரத்தில் இட்லி கடை, லோகா, காந்தாரா மற்றும் பல படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன.
''லோகா சாப்டர் 1: சந்திரா''
அக்டோபர் 31 :தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, மராத்தி மற்றும் பெங்காலி - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்
''காந்தாரா சாப்டர் 1''
அக்டோபர் 31 :தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் – பிரைம் வீடியோ
''தி விட்சர்: சீசன் 4''
அக்டோபர் 30: தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி – நெட்பிளிக்ஸ்
''பிளாக் மெயில்''
பிளாக் மெயில்: தமிழ் – சன்என்எக்ஸ்டி மற்றும் சிம்ப்ளிசவுத்
''இட்லி கடை''
அக்டோபர் 31 : தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி – நெட்பிளிக்ஸ்
''தி பென்டாஸ்டிக் போர்''
நவம்பர் 5 : தமிழ் ,ஆங்கிலம், இந்தி, மற்றும் தெலுங்கு - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்
''பேட் கேர்ள்''
நவம்பர் 4 : தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்
''சொட்ட சொட்ட நனையுது''
அக்டோபர் 31 : தமிழ் - ஆஹா தமிழ்
''கிஸ்''
நவம்பர் 7 : தமிழ் - ஜீ5