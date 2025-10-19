பேய் இல்ல...ஆனால் நடுங்க வைக்கும் திகில் திரில்லர் ...என்ன படம், எதில் பார்க்கலாம்?
இந்தப் படத்தில் பேய் இல்லை, ஆனால் திருப்பங்களும் சைலன்ஸும் நம்மை பயமுறுத்தும்.
சென்னை,
சமீப காலமாக, மர்மம், சஸ்பென்ஸ், திகில் மற்றும் திரில்லர் படங்களை ஓடிடியில் பார்ப்பதில் பார்வையாளர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். திகில் படங்கள் என்றால் பேய்கள் இருக்கும். ஆனால் இப்போது நாம் பேசும் படத்தில் பேய் இல்லை. ஆனால் நடுங்க வைக்கும்.
அந்த படத்தின் பெயர் 13பி. நடிகர் மாதவன் நடித்த இந்தப் படத்தைப் பற்றி சொல்லவே தேவை இல்லை. நீங்கள் இதை முன்பே டிவியில் பார்த்திருப்பீர்கள்.
இந்தப் படத்தில் பேய் இல்லை, ஆனால் திருப்பங்களும் அமைதியும் நம்மை பயமுறுத்தும். இது உங்களை அறியாமலேயே ஒரு அதிர்ச்சிக்கு அழைத்துச் செல்லும். மாதவனின் வீட்டில் உள்ள தொலைக்காட்சியில் ஒரே ஒரு தொடர் மட்டுமே வருகிறது. அதில் வரும் காட்சிகள் அவரது குடும்பத்திலும் நடக்கின்றன.
மாதவன் இதை கவனிக்கிறார். ஆரம்பத்தில், சிறிய சம்பவங்கள் மட்டுமே நடக்க, நாட்கள் செல்ல செல்ல, பயங்கரமான காட்சிகள் நடக்கின்றன. இந்த படத்தை தற்போது பிரைம் வீடியோவிலும் யூடியூபிலும் பார்க்கலாம்.