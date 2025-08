'பறந்து போ' படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Taking off to a whole new ride #ParanthuPo streaming from August 5 ❤️#JioHotstar presents #ParanthuPo streaming from August 5 on JioHotstar#ParanthuPoStreamingFromAugust5 #ParanthuPoOnJioHotstar #jiohotstartamil @actorshiva #GraceAntony @yoursanjali @AjuVarghesee… pic.twitter.com/lyK9va4dPB