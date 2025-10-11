சையாராக்கு முன்பே பாக்ஸ் ஆபீஸில் பட்டையை கிளப்பிய காதல் படம்; ரூ.6 கோடி பட்ஜெட்...ரூ.106 கோடி வசூல்...- எதில் பார்க்கலாம்?
குறைந்த செலவில் உருவாகி வெளியான பல படங்கள் பாக்ஸ் ஆபீஸில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.
சென்னை,
பல படங்கள், கதை வலுவாக இருந்தால், திரையரங்குகளில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறலாம் என்பதை நிரூபித்துள்ளன. அதேபோல் அதிக பட்ஜெட் இல்லாமல் குறைந்த செலவில் உருவாகி வெளியான பல படங்கள் பாக்ஸ் ஆபீஸில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இப்போது நாம் பேசும் படமும் அந்த பட்டியலை சேர்ந்ததுதான்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்தியில் வெளியான சையாரா திரைப்படம் அதிக வசூலை ஈட்டியது. ஆனால் உங்களுக்குத் தெரியுமா? அந்த படத்திற்கு முன்பு, ஒரு காதல் படம் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையைப் படைத்திருந்தது. 2022 இல் வெளியான இந்தப் படம் வெறும் ரூ. 6 கோடியில் தயாரிக்கப்பட்டது.
ஆனால் அது ரூ. 106 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தது. படத்தின் பெயர் லவ் டுடே. இந்தப் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் மற்றும் இவானா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர். இதில், பிரபல நடிகர் சத்யராஜ் இவானாவின் தந்தையாக நடித்தார். இத்திரைப்படம் ஐஎம்டிபி(IMDb) மதிப்பீட்டில் 8 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது. இது 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த தமிழ் படங்களில் ஒன்றாகும்.
தற்போது, இந்த திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸில் தமிழ், இந்தி, கன்னடம், மலையாளம் போன்ற மொழிகளில் ஸ்டிரீமிங் ஆகிறது.