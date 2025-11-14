ஓடிடியில் ’ஹாரர் திரில்லர்’...பாக்ஸ் ஆபீஸை அதிர வைத்த உண்மை கதை - எதில் பார்க்கலாம்?
ரூ.30 லட்சத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம் மொத்தம் ரூ. 5 கோடி வசூலித்தது.
சென்னை,
தற்போது உண்மையான நிகழ்வுகள் மற்றும் பிரபலமானவர்களின் வாழ்க்கைக் கதைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்கள் அதிக பார்வைகளைப் பெறுகின்றன. இப்போது நாம் பேசப்போகும் படமும் பாக்ஸ் ஆபீஸை அதிர வைத்ததுதான் .
கர்நாடக காடுகளில் நடந்த உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் படம் உருவானது. இந்தப் படம் 2010- ல் கர்நாடகாவில் நடந்த ஒரு உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஹாரர் திரில்லர். கன்னட பாக்ஸ் ஆபீஸை அதிர வைத்தது . வெறும் ரூ .30 லட்சத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம் மொத்தம் ரூ. 5 கோடி வசூலித்தது.
படத்தின் கதைக்கு வருகையில், சில இளைஞர்கள் மலையேற காட்டுக்குள் செல்கிறார்கள். அங்கு ஒரு ஆவணப்படத்தை படமாக்க திட்டமிடுகின்றனர் . காட்டின் மிக உயர்ந்த சிகரத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் அவர்கள் பயணம் செய்கிறார்கள் . அப்போது அவர்கள் விசித்திரமான அனுபவங்களை சந்திக்கிறார்கள். மிக உயர்ந்த சிகரத்தை அடைய வேண்டும் என்ற இளைஞர்களின் குறிக்கோள் நிறைவேறியதா ? இடையில் அவர்கள் என்ன மாதிரியான சம்பவங்களைச் சந்தித்தார்கள் ? அவர்கள் காட்டை விட்டு வெளியேறினார்களா ? இல்லையா ? என்பதை தெரிந்து கொள்ள இந்த படத்தைப் பாருங்கள்.
இப்படத்தில் பெயர் ’6-5=2’. இதில் , தனுஜா , கிருஷ்ண பிரசாத், ஜானு மற்றும் விஜய் சந்து ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருக்கின்றனர் . தற்போது, இந்தப் படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது . இதில் சில காட்சிகள் மிகவும் பயத்தை ஏற்படுத்தும்.. எனவே குழந்தைகளுடன் இதைப் பார்க்காமல் இருப்பது நல்லது. மேலும் , இதயப் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் இந்தப் படத்தைப் பார்ப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது .