பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் வாகை சூடப்போவது யார்..? பா.ஜ.க. கூட்டணி முன்னிலை

LIVE
பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் வாகை சூடப்போவது யார்..? பா.ஜ.க. கூட்டணி முன்னிலை
x
தினத்தந்தி 14 Nov 2025 8:01 AM IST (Updated: 14 Nov 2025 9:20 AM IST)
t-max-icont-min-icon

நிதிஷ்குமார் ஆட்சியை பிடிப்பாரா? அல்லது எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்குமா என்று இன்று தெரிந்துவிடும்.


Live Updates

2025-11-14 02:31:01
  • 14 Nov 2025 9:15 AM IST

    பீகார் தேர்தல்: வாக்கு எண்ணிக்கையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்னிலை

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல் தொடக்க நிலை வாக்கு எண்ணிக்கையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்னிலை வகிக்கிறது.

    காலை 9 மணி நிலவரப்படி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, 140 தொகுதிகளிலும், இந்தியா கூட்டணி 93 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன. இந்தியா கூட்டணியில் 59 இடங்களுடன் ஆர்ஜேடி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. காங்கிரஸ் 9 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலையில் உள்ளது.

  • 14 Nov 2025 9:07 AM IST

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: தேஜஸ்வி யாதவ் தொடர்ந்து முன்னிலை

    பீகார் தேர்தல் முன்னிலை நிலவரம்: ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளக் கட்சித் தலைவர் லாலு யாதவின் மகன்கள் தேஜஸ்வி மற்றும் தேஜ் பிரதாப் ஆகியோர் ரகோபூர் மற்றும் மஹுவா தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர்.

    தற்போதய முன்னிலை நிலவரம்

    தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி - 131

    இந்தியா கூட்டணி - 88

    ஜன் சுராஜ் - 5

    மற்றவை - 6

  • 14 Nov 2025 9:00 AM IST

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: அலி நகர் தொகுதியில் பாஜகவின் மைதிலி தாக்கூர் முன்னிலை

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் அலிநகர் தொகுதியில் பாஜகவின் மைதிலி தாக்கூர் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

    தற்போதய முன்னிலை நிலவரம்

    தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி - 123

    இந்தியா கூட்டணி - 80

    ஜன் சுராஜ் - 5

    மற்றவை - 7

  • 14 Nov 2025 8:51 AM IST

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: தற்போதய முன்னிலை நிலவரம்

    தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி - 108

    இந்தியா கூட்டணி - 70

    ஜன் சுராஜ் - 5

    மற்றவை - 7

  • 14 Nov 2025 8:45 AM IST

    பீகார் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி விறுவிறுப்பு

    பீகார் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் ஆட்சியை பிடிக்க 122 தொகுதிகள் தேவை எனும் நிலையில், பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

    வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் 46 மையங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

  • 14 Nov 2025 8:37 AM IST

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: தற்போதய முன்னணி நிலவரம்

    தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி - 75

    இந்தியா கூட்டணி - 50

    ஜன் சுராஜ் - 3

    மற்றவை - 2

  • 14 Nov 2025 8:33 AM IST

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: தேஜஸ்வி யாதவ் முன்னிலை

    பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் ராகோபூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கையில் தற்போதைய நிலவரப்படி ஆர்.ஜே.டி.தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

  • 14 Nov 2025 8:26 AM IST

    பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: ஆட்சி அதிகாரம் யாருக்கு - தற்போதய முன்னணி நிலவரம்

    தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி - 51

    இந்தியா கூட்டணி - 27

    ஜன் சுராஜ் - 2

    மற்றவை - 3

  • 14 Nov 2025 8:24 AM IST

    தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி - இந்தியா கூட்டணி இடையே கடும் போட்டி

    பீகார் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவாக வாக்குகள் (67.13 சதவீதம்) பதிவான நிலையில், ஆட்சியை பிடிக்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மற்றும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

    கடந்த 2020 பேரவைத் தேர்தலில் 15 தொகுதிகளில் (தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி -125, இந்தியா -110) ஆட்சியை தவற விட்டது இந்தியா கூட்டணி. தற்போது தேர்தலுக்கு பிந்தைய பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகளில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கூட்டணியே மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைக்கும் என கணிப்பு வெளியாகி இருந்தது.

  • 14 Nov 2025 8:05 AM IST

    பீகாரில் ஆட்சி யாருக்கு?

    தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளில் பா.ஜனதா கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதெல்லாம் நம்ப முடியாதது, மகா கூட்டணிதான் ஆட்சி அமைக்கும் என்று அக்கூட்டணியின் முதல்-மந்திரி வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ் கூறியுள்ளார்.

    எனவே, பீகாரில், தொடர்ந்து 5-வது தடவையாக நிதிஷ்குமார் ஆட்சியை பிடிப்பாரா? அல்லது எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்குமா என்று இன்று தெரிந்துவிடும்.

>Load More
1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X