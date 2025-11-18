செல்வ வளம் அருளும் கார்த்திகை தீப வழிபாடு
வீடுகளில் விளக்கேற்றி வழிபடுவதால் தெய்வ சக்தி அதிகரிப்பதுடன், மகாலட்சுமியே வீட்டிற்குள் எழுந்தருள்வாள் என்பது ஐதீகம்.
கார்த்திகை மாதம் என்றாலே தீபத்திருவிழாதான் முதலில் நினைவுக்கு வரும். திருக்கார்த்திகை தினத்தன்று கோவில்கள் மற்றும் வீடுகளில் தீபங்கள் ஏற்றி வழிபடுவது வழக்கம். திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களில் சிறப்பு நிகழ்வுகளாக மலையின் மீது மகா தீபம் ஏற்றப்படும். பல்வேறு கோவில்களில் சொக்கப்பனை கொளுத்தப்படும்.
ஆனால் கார்த்திகை மாதத்தில் இந்த ஒரு நாள் மட்டுமின்றி, மாதம் முழுவதுமே வீட்டில் விளக்கேற்றி வைத்து வழிபாடு செய்வது சிறந்தது. இதனால் தெய்வ சக்தி அதிகரிப்பதுடன், மகாலட்சுமியே நம் வீட்டிற்குள் எழுந்தருள்வாள் என்பது ஐதீகம். வெள்ளி, தங்கம், பஞ்சலோகம் என எந்த விளக்கையும் ஏற்றலாம். ஆனாலும், மண்ணில் செய்யப்பட்ட அகல் விளக்கில் தீபம் ஏற்றுவது கூடுதல் மகிமையாகும்.
கார்த்திகை மாதத்தில், அகல் விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்யும்போது, செல்வ வளம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை. ஏனெனில் இதன் அடிப்பாகத்தில் பிரம்மாவும், தண்டு பாகத்தில் மகாவிஷ்ணுவும், நெய் அல்லது எண்ணெய் நிறையும் இடத்தில் சிவபெருமானும், தீபத்தில் மகாலட்சுமி, சரஸ்வதி தேவி, பார்வதி தேவி என முப்பெருந்தேவியர் வாசம் செய்வதாக ஐதீகம்.
காலையில் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாகவே தீபம் ஏற்றிவிட வேண்டும். குறிப்பாக, பிரம்ம முகூர்த்த வேளையில் காலை 4.30 மணி முதல் 6 மணிக்குள் விளக்கேற்றுவதால், புண்ணியம் சேரும். மாலை வேளைகளில் 6 மணிக்கு வீட்டின் வாசலில் 2 அகல் விளக்குகளை ஏற்றுவதால், குடும்பத்திற்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். முன்வினைப் பாவங்களும் நீங்கும், திருமணத் தடைகளும் விலகிவிடும் என்பது நம்பிக்கை.
கார்த்திகை மாதத்தில் தினமும் விளக்கேற்ற முடியாவிட்டாலும், துவாதசி, சதுர்த்தசி, பவுர்ணமி ஆகிய இந்த 3 தினங்களிலாவது தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது நல்லது. விளக்கேற்றும்போது, ஒரு முகம் ஏற்றினால், நினைத்த செயல்கள் நடக்கும் என்பார்கள். இரண்டு முகம் ஏற்றினால் குடும்ப ஒற்றுமை கிட்டும். மூன்று முகம் ஏற்றினால், புத்திரதோஷம் நீங்கும். நான்கு முகம் ஏற்றினால் பசு, பூமி, செல்வம் சேரும். சர்வ பீடை நிவர்த்தி ஆகும். ஐந்து முகம் ஏற்றினால், சகல நன்மையும், ஐஸ்வரியமும் பெருகும் என்பார்கள். அதேபோல விளக்கின் திசையையும் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். குடும்பத்திலுள்ள துன்பங்கள், இன்னல்கள் நீங்க வேண்டுமானால் கிழக்கு திசை நோக்கி தீபம் ஏற்றலாம். கடன் தொல்லை தீர வேண்டுமானால், மேற்கு திசையிலும், திருமணத்தடை நீங்க வேண்டுமானால் வடக்கு திசையிலும் விளக்கேற்றலாம். ஆனால், எக்காரணம் கொண்டும் தெற்கு நோக்கி விளக்கேற்றக்கூடாது.