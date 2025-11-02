வேலாயுதம்பாளையம்: பெருமாள் கோவில்களில் ஏகாதசி சிறப்பு வழிபாடு

வேலாயுதம்பாளையம்: பெருமாள் கோவில்களில் ஏகாதசி சிறப்பு வழிபாடு
தினத்தந்தி 2 Nov 2025 4:43 PM IST
ஏகாதசியை முன்னிட்டு பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

கரூர் மாவட்டம் நொய்யல் அருகே கோம்புப்பாளையம் சீதேவி பூதேவி சமேத சீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் ஐப்பசி மாத ஏகாதசியை முன்னிட்டு ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத சீனிவாச பெருமாளுக்கு பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், மஞ்சள், திருமஞ்சனம், பஞ்சாமிர்தம் உள்ளிட்ட18 வகையான திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து துளசி இலை மற்றும் மலர்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சீனிவாச பெருமாள் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களை தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

அதேபோல், குட்டக்கடை-புன்னம் செல்லும் சாலையில் உள்ள அனுமந்தராய பெருமாள் கோவிலில் ஐப்பசி மாத ஏகாதசியை முன்னிட்டு அனுமந்தராய பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்றது. சேங்கல் மலை வரதராஜ பெருமாள் கோவில் மற்றும் வேலாயுதம்பாளையம், நொய்யல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பெருமாள் கோவில்களிலும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் அந்தந்த பகுதிகளை சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

