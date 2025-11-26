- செய்திகள்
தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் செங்கோட்டையன் சந்திப்பு
தினத்தந்தி 26 Nov 2025 4:38 PM IST
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் செங்கோட்டையன் இணைய உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் விஜய்யை சந்தித்துள்ளார்.
