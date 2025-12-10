சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்

சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
x
தினத்தந்தி 10 Dec 2025 2:42 PM IST
t-max-icont-min-icon

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.

மும்பை,

இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (10.12.2025 - புதன்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. சர்வதேச நிலையற்ற தன்மை, முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை பதிவு செய்தல் உள்பட பல்வேறு காரணங்களால் பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

அதன்படி, 75 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 765 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 273 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 58 ஆயிரத்து 953 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .

152 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 27 ஆயிரத்து 399 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 252 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 84 ஆயிரத்து 397 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

174 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 566 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 310 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 66 ஆயிரத்து 44 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X