மாணவர்கள் கவனத்திற்கு...இளநிலை நீட் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் வெளியீடு
தினத்தந்தி 26 Dec 2025 8:51 AM IST
2026-27-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான நீட் தோ்வு அடுத்த ஆண்டு நாடு முழுவதும் தோ்வு நடைபெற உள்ளது.

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் மருத்துவ படிப்புகளில் சேர நீட் தேர்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய தேர்வு முகமை இந்த தேர்வை நடத்துகிறது. நீட் தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில்தான் மருத்துவ கல்லூரிகளில் அட்மிஷன் கிடைக்கும். அதாவது, அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகள் மற்றும் சித்தா, ஆயுா்வேதா, யுனானி, ஹோமியோபதி படிப்புகள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவப் படிப்பின் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு நீட் தோ்வு மூலம் மாணவா் சோ்க்கை நடத்தப்படுகிறது..

2026-27-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான நீட் தோ்வு அடுத்த ஆண்டு நாடு முழுவதும் தோ்வு நடைபெற உள்ளது. அதில், 180 வினாக்கள் கேட்கப்படும். ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தலா 4 மதிப்பெண்கள் வீதம் மொத்தம் 720 மதிப்பெண்களுக்கு அந்தத் தோ்வு நடைபெறுகிறது. தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியலை உள்ளடக்கிய உயிரியல் பாடத்தில் இருந்து 360 மதிப்பெண்களுக்கும், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியலில் தலா 180 மதிப்பெண்களுக்கும் கேள்விகள் இடம்பெறும். இந்த தேர்வுக்கான பாடத் திட்டங்கள் https://nmc.org.in/ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் கேள்விகள் இடம்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

