சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இத்தனை படிப்புகளா..? முழு விவரம்

தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் தாய் பல்கலைக்கழகமாக விளங்குவது சென்னை பல்கலைக்கழகம் (UNIVERSITY OF MADRAS) ஆகும். நூற்றாண்டு விழா கண்ட இந்தப் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்துதான் பல பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாகின. குறிப்பாக,

1. மைசூர் பல்கலைக்கழகம் ( MYSORE UNIVERSITY) (1916)

2. உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகம்.(OSMANIA UNIVERSITY) (1918)

3. ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் (1926)

4. அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் (ANNAMALAI UNIVERSITY) (1929).

5. திருவிதாங்கூர் பல்கலைக்கழகம். (TRAVANCORE UNIVERSITY) (1937). (தற்போது கேரளா பல்கலைக்கழகம் என அழைக்கப்படுகிறது)

6. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல்கலைக்கழகம். ( ஶ்ரீ VENKATESWARA UNIVERSITY) (1954)

7. மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் (MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY) (1966).

8. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம். (BHARATHIDASAN UNIVERSITY ((1982)

9. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்.(BHARATHIAR UNIVERSITY ) (1982)

10. தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் (TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY) ( (1971).

11. அண்ணா பல்கலைக்கழகம். (ANNA UNIVERSITY) (1978)

12. தமிழ் பல்கலைக்கழகம் . (TAMIL UNIVERSITY) (1981)

13. அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகம் (MOTHER THERESA UNIVERSITY) (1984)

14. தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் (TAMIL NADU Dr.M.G.R MEDICAL UNIVERSITY) (1989)

15. தமிழ்நாடு கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகம். (TAMIL NADU VETERINARY SCIENCES UNIVERSITY) (1990)

16. பெரியார் பல்கலைக்கழகம்.(PERIYAR UNIVERSITY) (1997)

17. தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கார் சட்ட பல்கலைக்கழகம் (TAMIL NADU Dr. AMBEDKAR LAW UNIVERSITY) (1997).

--ஆகிய பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாவதற்கு அடிப்படை காரணமாக அமைந்தது சென்னை பல்கலைக்கழகமாகும்

இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கல்வி புரட்சி செய்ய இந்த பல்கலைக்கழகம் வழி வகுத்தது என்றால் அது மிகையாகாது.

சென்னை பல்கலைக்கழகம், தேசிய தர மதிப்பீட்டு கழகத்தால் (NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL)அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்தையும் ( FIVE STAR STATUS) பெற்றுள்ளது.

மேலும், யு.ஜி.சி (U.G.C)என அழைக்கப்படும் UNIVERSITY GRANTS COMMISSION என்னும் அமைப்பின் UNIVERSITY OF POTENTIAL EXCELLENCE என்னும் சிறப்பு அந்தஸ்தையும் பெற்றுள்ளது.

பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கும் துறைகள்:

SCHOOL OF HISTORICAL STUDIES

•DEPARTMENT OF ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

•DEPARTMENT OF INDIAN HISTORY

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

•DEPARTMENT OF ADULT AND CONTINUING EDUCATION

•DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY

•DEPARTMENT OF CRIMINOLOGY

•DEPARTMENT OF EDUCATION

•DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

•DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

•DEPARTMENT OF WOMEN'S STUDIES

•CENTRE FOR CYBER FORENSICS AND INFORMATION SECURITY

•DEPARTMENT OF SOCIAL WORK

•DEPARTMENT OF COUNSELLING PSYCHOLOGY

•DR.MGR CENTENARY CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT STUDIES

SCHOOL OF POLITICAL AND INTERNATIONAL STUDIES

•DEPARTMENT OF ANNA CENTRE FOR PUBLIC AFFAIRS

•DEPARTMENT OF DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES

•DEPARTMENT OF LEGAL STUDIES

•DEPARTMENT OF POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION

SCHOOL OF ECONOMICS

•CENTRE FOR POPULATION STUDIES

•DR. AMBEDKAR CENTRE FOR ECONOMIC STUDIES

•DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

•DEPARTMENT OF ECONOMICS

SCHOOL OF PHILOSOPHY AND RELIGIOUS THOUGHT

•DEPARTMENT OF CHRISTIAN STUDIES

•JBAS CENTER FOR ISLAMIC STUDIES

•DEPARTMENT OF JAINOLOGY

•DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

•DEPARTMENT OF SAIVA SIDDHANTA

•DEPARTMENT OF VAISHNAVISM

•CENTRE FOR BUDDHISM

SCHOOL OF FINE AND PERFORMANCE ARTS

•DEPARTMENT OF INDIAN MUSIC

SCHOOL OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES

•DEPARTMENT OF ENGLISH

•DEPARTMENT OF FRENCH

SCHOOL OF TAMIL AND OTHER DRAVIDIAN LANGUAGES

•DEPARTMENT OF KANNADA

•DEPARTMENT OF MALAYALAM

•DEPARTMENT OF TAMIL LANGUAGE

•DEPARTMENT OF TAMIL LITERATURE

•DEPARTMENT OF TELUGU

•CENTER FOR THIRUKKURAL RESEARCH

•SANGAPALAGAI FOR TAMIL DEVELOPMENT

•CENTRE FOR RESEARCH ON DRAVIDIAN MOVEMENT

SCHOOL OF SANSKRIT AND OTHER INDIAN LANGUAGES

•DEPARTMENT OF ARABIC, PERSIAN AND URDU

•DEPARTMENT OF HINDI

•DEPARTMENT OF SANSKRIT

SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES

•DEPARTMENT OF COMMERCE

•DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES

•CENTER FOR INFRASTRUCTURAL MANAGEMENT STUDIES

SCHOOL OF MATHEMATICS, STATISTICS, COMPUTER SCIENCE

•DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

•DEPARTMENT OF RAMANUJAN INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY IN MATHEMATICS

•DEPARTMENT OF STATISTICS

SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION STUDIES

•DEPARTMENT OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

•DEPARTMENT OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

SCHOOL OF EARTH AND ATMOSPHERIC SCIENCE

•DEPARTMENT OF APPLIED GEOLOGY

•DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

•DEPARTMENT OF GEOLOGY

•CENTRE FOR ENVIRONMENTAL SCIENCES

•CENTRE FOR NATURAL HAZARDS AND DISASTER STUDIES

•CENTER FOR WATER RESOURCE MANAGEMENT

SCHOOL OF CHEMICAL SCIENCES

•DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY

•DEPARTMENT OF ENERGY

•DEPARTMENT OF INORGANIC CHEMISTRY

•DEPARTMENT OF ORGANIC CHEMISTRY

•DEPARTMENT OF PHYSICAL CHEMISTRY

•DEPARTMENT OF POLYMER SCIENCE

SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES

•DEPARTMENT OF CENTRAL INSTRUMENTATION AND SERVICE LABORATORY

•DEPARTMENT OF CRYSTALLOGRAPHY AND BIOPHYSICS

•DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS

•DEPARTMENT OF THEORETICAL PHYSICS

•DEPARTMENT OF NETWORK SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY

•DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE

SCHOOL OF LIFE SCIENCES

•DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY

•DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

•DEPARTMENT OF CENTRE FOR ADVANCED STUDY IN BOTANY

• CENTRE FOR OCEAN AND COASTAL STUDIES

•DEPARTMENT OF ZOOLOGY

•DEPARTMENT OF BIO-INFORMATICS

•CENTRE FOR HERBAL SCIENCES

SCHOOL OF BASIC MEDICAL SCIENCES

•DEPARTMENT OF ANATOMY

••DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY

•DEPARTMENT OF GENETICS

•DEPARTMENT OF MEDICAL BIOCHEMISTRY

•DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

•DEPARTMENT OF PATHOLOGY

•DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY

•DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY

SCHOOL OF NANO SCIENCE AND PHOTONICS

•NATIONAL CENTRE FOR NANOSCIENCES AND NANOTECHNOLOGY

•NATIONAL CENTRE FOR ULTRAFAST PROCESS

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

•DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

INSTITUTE OF DISTANCE EDUCATION

•DEPARTMENT OF COMMERCE

•DEPARTMENT OF POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION

•DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

•DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES

•DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

•DEPARTMENT OF TAMIL

பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள்:

1. M.A. ANCIENT HISTORY ANDARCHAEOLOGY

2. M.A. HISTORICAL STUDIES INDIAN HISTORY

3. M.A. ANTHROPOLOGY ANTHROPOLOGY

4. M.SC. CRIMINOLOGY AND CRIMINALJUSTICE SCIENCE

5 .M.SC. CYBER FORENSICS &INFORMATION SECURITY

6. M.ED. (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

7. M.A. LIFELONG LEARNING ADULT AND CONTINUINGEDUCATION

8. M.A. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

9. M.A. SOCIOLOGY SOCIOLOGY

10. M.A. WOMEN'S STUDIES WOMEN STUDIES

11. M.S.W. SOCIAL WORK(SELF SUPPORTIVE)

12. M.A. DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

13. M.A. PUBLIC ADMINISTRATION P

14. M.A. POLITICAL SCIENCE POLITICS AND PUBLIC

15. M.A. INTERNATIONAL RELATIONS POLITICS AND PUBLICADMINISTRATION

16. M.A. PUBLIC ADMINISTRATION

17. M.A. PUBLIC POLIC

18. M.A. DEVELOPMENT ADMINISTRATION

19. M.A. ECONOMICS ECONOMICS

20. M.A. ECONOMETRICS ECONOMETRICS

21. M.A. FINANCIAL ECONOMICS ECONOMETRICS

22. M.A. INDIAN PHILOSOPHY PHILOSOPHY

23. M.A. BUDDHISM

24. M.A. YOGA: THEORY AND PRACTICE(SELF-SUPPORTIVE)

25. M.A. JOURNALISM & MASSCOMMUNICATION

26. M.A. COMPARATIVE RELIGION AND PHILOSOPHY WITH SPECIALIZATION IN

SAIVA SIDDHANTA STUDIES.

27. M.A. SAIVA SIDDHANTA – PHILOSOPHY AND PRACTICES

28. M.A. VAISHNAVISM

29. M.A. DIVYAPRABHANDHAM

30. M.A. COMPARATIVE RELIGION AND PHILOSOPHY WITH SPECIALIZATION IN

CHRISTIAN STUDIES

32. M.A. JAINA STUDIES JAINOLOGY

33. M.A. ISLAMIC STUDIES

34. M.A. ENGLISH (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

35. M.A. FRENCH FRENCH

36. M.A. HINDI HINDI

37. M.A. KANNADA

38. M.A. MALAYALAM

39. M.A. TAMIL LITERATURE AND CULTURE

40. M.A. TAMIL STUDIES TAMIL LANGUAGE

41. M.A. TELUGU

42. M.A. ARABIC ARABIC,

43.M.A. URDU ARABIC, PERSIAN AND URDU

44. M.A. INDIAN MUSICINDIAN MUSIC

45. M.A. BHARATHANATYAM (SELF-SUPPORTIVE)

46. M.A. FOLK MUSIC INDIAN MUSIC

47. M.A. RHYTHMOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

48. M.A. SANSKRIT SANSKRIT

49. LL.M (LATIN LEGUM MAGISTER)CONSTITUTIONAL LAW AND LEGAL ORDER

(REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

50. M.COM. INTERNATIONAL BUSINESS &

51. M.COM. BUSINESS DATA SCIENCE (SELF SUPPORTIVE) COMMERCE

52. M.B.A. (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

53.EXECUTIVE - M.B.A.(SS)

54. M.LIB.I.SC. LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

55. M.SC. HRD PSYCHOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

56. M.SC. COUNSELLING PSYCHOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

57. M. SC. MATHEMATICS (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

58. M. SC. STATISTICS STATISTICS

59. M.SC. ACTUARIAL SCIENCE (SELF-SUPPORTIVE) STATISTICS

60. M.C.A. (TWO YEARS)

61. M.SC. COMPUTER SCIENCE (SELF SUPPORTIVE)

62. M.SC. APPLIED GEOGRAPHY GEOGRAPHY

63. M.TECH. GEOINFORMATICS GEOGRAPHY

64. M. SC. GEOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

65. M. SC. APPLIED GEOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

66. M.SC. ANALYTICAL CHEMISTRY

67. M.SC. INORGANIC CHEMISTRY

68. M.SC. ORGANIC CHEMISTRY

69. M.SC. PHYSICAL CHEMISTRY

70. M.SC. CHEMISTRY (POLYMER CHEMISTRY)

71. M.SC., MATERIALS SCIENCE (SELF SUPPORTIVE)

72. M.SC., INFORMATION TECHNOLOGY(SELF-SUPPORTIVE)

73. M.SC. ENERGY AND MATERIALS SCIENCE ENERGY

74. M. SC. BIOPHYSICS

75. M. SC. PHYSICS (NUCLEAR PHYSICS)

76. M. SC. PHYSICS (THEORETICAL PHYSICS)

77. M.SC. BIOCHEMISTRY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

78. M. SC. BIOTECHNOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

79. M. SC. BOTANY

80. M. SC. ZOOLOGY.

81. M. SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE).

82. M. SC. BIOMEDICAL GENETICS GENETICS

83. M. SC. MEDICAL MICROBIOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE) (THREE YEARS)

84. M. SC. ANATOMY (THREE YEARS)

85. M. SC. NEUROSCIENCE (SELF-SUPPORTIVE)

86. M. SC. PHYSIOLOGY (THREE YEARS)

87. M. SC. PHOTONICS ANDBIO- PHOTONICS

88. M. SC. NANOSCIENCE &NANOTECHNOLOGY (REGULAR & SELF SUPPORTIVE)

89. M.SC. YOGA PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா படிப்புகள்:

LIST OF P.G. DIPLOMA COURSES OFFERED IN THE UNIVERSITY DEPARTMENTS

1. PARENT COUNSELLING (FORSCHOOL PRINCIPALS ANDTEACHERS)

2. TECHNICAL WRITING ENGLISH

3 CHRISTIAN SPIRITUALITY AND COUNSELLING CHRISTIAN STUDIES

4. BIBLICAL LANGUAGES AND INTERPRETATION

5. ETHICS AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT(SELF-SUPPORTIVE)

6. SAIVA SIDDHANTA SAIVA SIDDHANTA

7. P.G. DIPLOMA IN PERIYAPURANAM STUDIES

8. MANUSCRIPTOLOGY AND EDITING TAMIL LITERATURE

9. FOLKLORISTICS AND MASS MEDIA

10. INSCRIPTION AND CULTURE

11. LINGUISTICS TAMIL LITERATURE

12. DEVELOPMENTAL DISABILITIES(SELF-SUPPORTIVE)

13. P.G. DIPLOMA IN COUNSELLINGAND PSYCHOTHERAPY(SELF SUPPORTIVE)

14. TAXONOMY OF ALGAE CAS IN BOTANY

15. TAXONOMY OF FUNGI CAS IN BOTANY

16. MOLECULAR CELL BIOLOGY &STEM CELL TECHNOLOGY

17. IMMUNOTECHNOLOGY

18. P.G. DIPLOMA IN CLINICAL EMBRYOLOGY (SELF SUPPORTIVE

19. FUNCTIONAL HINDI ANDTRANSLATION(PART TIME-2 YEARS)

20. DIGITAL LIBRARY MANAGEMENT

21. PG DIPLOMA IN YOGA THEORY,PRACTICE AND THERAPY

22. PEACE AND COMMUNAL HARMONY

23. EXTENSION & DEVELOPMENT ADMINISTRATION

24. BANKING AND FINANCE (SELF SUPPORTIVE)

25. YOGIC EDUCATION

26. PG DIPLOMA IN GEOSPATIAL DATA ANALYTICS (SELF SUPPORTIVE)

27. P.G. DIPLOMA IN ARCHAEOLOGY(2 YEARS)

28. P.G. DIPLOMA PROGRAM IN CHRISTIAN APPROACHES TO FAMILY CARE AND COUNSELLING (SELF-SUPPORTIVE PART-TIME)

டிப்ளமா படிப்புகள்:

LIST OF DIPLOMA COURSES OFFERED IN THE UNIVERSITY DEPARTMENTS

1. DIPLOMA IN TELUGU TELUGU

2. DIPLOMA IN KANNADA KANNADA

3. DIPLOMA IN FRENCH (SS)

4. DIPLOMA IN GERMAN (SS)

5. DIPLOMA IN ITALIAN (SS)

6. DIPLOMA IN SPANISH (SS)

7. DIPLOMA IN JUVENILE JUSTICE AND JUVENILE PSYCHOLOGY (SELF SUPPORTIVE)

8. DIPLOMA IN CYBERCRIME AND INFORMATION SECURITY CRIMINOLOGY

9. DIPLOMA IN MALAYALAM

10. DIPLOMA IN ARABIC

11. DIPLOMA IN URDU

12. DIPLOMA IN TRAVEL & TOURISM MANAGEMENT (SS)

13. DIPLOMA IN BUDDHIST STUDIES

14. JAINA TEMPLE MANAGEMENT

15. INTERNAL AUDIT

16. BUSINESS RESEARCH ANALYTICS

17. DIPLOMA COURSE IN TEACHING METHODOLOGY – ABHINAYA & NATTUVANGAM

(SELF SUPPORTIVE)

18. DIPLOMA COURSE IN TEACHING METHODOLOGY IN MUSIC (SELF SUPPORTIVE)

19. LEARNING DISABILITIES (LD) (SELF SUPPORTIVE)

20. AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) (SELF SUPPORTIVE)

21. ADVANCED DIPLOMA IN CELLULAR AND MOLECULAR PATHOLOGY TECHNIQUES

22. DIPLOMA IN SAIVA SIDDHANTA

23. DIPLOMA IN DIGITAL ACCOUNTING AND GST FILING

24. DIPLOMA IN GLOBAL TRADE MANAGEMENT

25. DIPLOMA IN BIBLE AND CHRISTIAN DOCTRINES UNDER SELF-SUPPORTIVE

(PART-TIME)

சான்றிதழ் படிப்புகள்:

LIST OF CERTIFICATE COURSES OFFERED IN THE UNIVERSITY DEPARTMENTS

1. CERTIFICATE IN FRENCH(SS)

2. CERTIFICATE IN GERMAN(SS)

3. CERTIFICATE IN ITALIAN(SS)

4. CERTIFICATE IN SPANISH(SS)

5. CERTIFICATE IN MALAYALAM MALAYALAM

6. CERTIFICATE IN ARABIC

7. CERTIFICATE IN URDU

8. CERTIFICATE IN YOGA (P.T.)

9. CERTIFICATE IN KANNADA

10. CERTIFICATE IN TELUGU

11. CERTIFICATE IN BLOGGING (SELF SUPPORTIVE)

12. CERTIFICATE IN TV NEWS READING COMPARING (SELF SUPPORTIVE)

13. CERTIFICATE IN WEB-PAGE DESIGN (SELF SUPPORTIVE)

14. CERTIFICATE IN PRE-PRIMARY EDUCATION (SELF SUPPORTIVE)

15. CERTIFICATE IN NGO MANAGEMENT (SELF SUPPORTIVE)

16. CERTIFICATE IN HOSPITALITY MANAGEMENT (SELF SUPPORTIVE)

17. CERTIFICATE IN SKIN CARE AND BEAUTY THERAPY (SELF SUPPORTIVE)

18. CERTIFICATE IN WOMEN'S STUDIES (SELF SUPPORTIVE)

19. CERTIFICATE IN FUNCTIONAL ENGLISH AND PUBLIC SPEAKING (SELF SUPPORTIVE)

20. CERTIFICATE IN BUDDHIST STUDIES

21. CERTIFICATE COURSE IN JAINOLOGY

22. CHRISTIAN SCRIPTURES AND INTERPRETATION CHRISTIAN STUDIES

23. CERTIFICATE IN CHRISTIAN COMMUNICATION AND MEDIA EDUCATION (SELF SUPPORTIVE)

24. CERTIFICATE IN CHRISTIAN SCRIPTURES, SPIRITUAL PRACTICES AND ETHICS (SELF SUPPORTIVE)

25. CERTIFICATE IN JUVENILE JUSTICE AND JUVENILE PSYCHOLOGY (SELF SUPPORTIVE)

26. CERTIFICATE IN CLASSICAL ANALYSIS AND BASIC ANALYTICAL INSTRUMENTATION TECHNIQUES

27. KARNATIC MUSIC (SELF SUPPORTIVE)

28. VOICE TRAINING (SELF SUPPORTIVE)

29. CERTIFICATE IN SAIVA SIDDHANTA

மேலும் விவரங்களுக்கு

UNIVERSITY OF MADRAS,

CENTENARY BUILDINGS,

KAMARAJAR ROAD,

CHEPAUK,

CHENNAI - 600005.

மேற்குறிப்பிட்ட படிப்புகள் பற்றிய விவரங்களை https://www.unom.ac.in/ என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.