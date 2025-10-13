என்.எல்.சி. நிறுவனத்தில் பயிற்சி பணியிடங்கள்: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

என்.எல்.சி. நிறுவனத்தில் பயிற்சி பணியிடங்கள்: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
தினத்தந்தி 13 Oct 2025 9:53 PM IST
என்.எல்.சியில் அப்ரெண்டீஸ் எனப்படும் பயிற்சி பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றான என்.எல்.சியில் அப்ரெண்டீஸ் எனப்படும் பயிற்சி பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம். கல்வி தகுதி பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணி நிறுவனம்: என்.எல்.சி இந்தியா லிமிடெட்

பயிற்சி பணி இடம்: 1,101

பதவியின் பெயர்: பட்டதாரி, டிரேடு அப்ரண்டீஸ் பயிற்சி பணி (ஓராண்டு)

பயிற்சி அளிக்கப்படும் இடம்: நெய்வேலி

கல்வி தகுதி: ஐ.டி.ஐ., பி.காம்., பி.சி.ஏ., பி.பி.ஏ., பி.எஸ்சி., பி.பார்ம்

வயது: 1-4-2025 அன்றைய தேதிப்படி குறைந்தபட்ச வயது 18. அதாவது 1-4-2007-க்கு முன்பு பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: 2021 முதல் 2025-ம் ஆண்டு வரை தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு முறை: மெரிட் லிஸ்ட், ஆவண சரிபார்ப்பு

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 21-10-2025.

பயிற்சிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் பட்டியல் வெளியாகும் தேதி: 3-12-2025

இணையதள முகவரி: https://www.nlcindia.in/

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

