எஸ்பிஐ வங்கியில் வேலை: 996 காலிப்பணியிடங்கள்..யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்த காலிப்பணியிடங்களுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பக்கலாம், கல்வி தகுதி என்ன என்பதை காணலாம்.
நாட்டின் மிகப்பெரிய பொத்துறை வங்கியான எஸ்.பி.ஐ வங்கியில் 996 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்.கல்வி தகுதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் பின்வருமாறு:
பணி நிறுவனம்: ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா (எஸ்.பி.ஐ.)
காலி பணி இடங்கள்: 996
பதவி பெயர்: ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேடர் அதிகாரி (ஒப்பந்த அடிப்படை)
கல்வி தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த பட்டப்படிப்பு, முதுகலைப்படிப்பு. பணி அனுபவம் கொண்டவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்.
வயது: 1-5-2025 அன்றைய தேதிப்படி வி.பி.வெல்த் பதவிக்கு குறைந்தபட்ச வயது: 26, அதிகபட்ச வயது: 42, ஏ.வி.பி. வெல்த் பதவிக்கு குறைந்தபட்ச வயது: 23, அதிகபட்ச வயது: 35. கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் எக்சிகியூட்டிவ் பதவிக்கு குறைந்தபட்ச வயது: 20; அதிகபட்ச வயது: 35. அரசு விதிமுறைகளின்படி 3 முதல் 15 ஆண்டுகள் வயது தளர்வு உண்டு. (மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட)
தேர்வு முறை: ஷார்ட்லிஸ்ட், நேர்காணல்
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 23-12-2025
இணையதள முகவரி: https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings