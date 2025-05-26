தமிழக அரசு கல்லூரிகள்-படிப்புகள்; விரிவான விவரம் வெளியீடு
இந்திய அளவில் கல்வித்துறையில் தமிழ்நாடு சிறப்பான முன்னேற்றத்துடன் திகழ்ந்து வருகிறது.
தமிழ்நாடு கல்வித்துறை சார்பில் இயங்கும் கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் (DIRECTORATE OF COLLEGIATE EDUCATIION), 1965-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு உயர் கல்வியில் தமிழகம் முன்னேற பல்வேறு வழிவகைகளை செய்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 27 பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
தமிழக மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழகம் முழுவதும் 164 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் (GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGES) செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், 139 அரசு நிதி உதவி பெறும் கல்லூரிகள் (GOVERNMENT AIDED ARTS AND SCIENCE COLLEGES) தமிழகத்தில் சிறப்பாக இயங்குகின்றன.
இவை தவிர, 646 சுயநிதி கல்லூரிகள் (SELF FINANCING COLLEGES ) பல்வேறு பட்டப்படிப்புகளை கல்லூரிகளில் நடத்தி வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் உடற்கல்வியியல் படிப்புகளை (PHYSICAL EDUCATION COURSES) 3 அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளும் 8 சுயநிதி கல்லூரிகளும் நடத்துகின்றன.
கல்வியியல் படிப்புகளை (EDUCATION COURSES) தமிழகத்தில் உள்ள 7 அரசு கல்லூரிகளும், 14 அரசு நிதி உதவி பெறும் கல்லூரிகளும், 639 சுயநிதி கல்லூரிகளும் நடத்தி வருகின்றன. மேலும் சமூக பணி படிப்புகளை (SOCIAL WORK COURSES) 2 அரசு நிதி உதவி பெறும் கல்லூரிகளும் நடத்துகின்றன.
அரசு நிதி உதவி பெறும் ஓரியண்டல் கல்லூரிகள் (ORIENTAL COLLEGES) 2 தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வருகின்றன.
"உயர் கல்வியை மாணவ மாணவிகள் கற்று, பட்டதாரிகளாக விளங்க வேண்டும்" என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு மொத்தம் 660 கல்வி நிறுவனங்கள், கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் சார்பில் நடத்தப்படுகின்றன.
தமிழக அரசு கல்லூரிகளில் நடத்தப்படும் படிப்புகள்:
(TAMIL NADU GOVERNMENT COLLEGES-COURSES)
தமிழக அரசு கல்லூரிகளில் பல்வேறு பட்டப்படிப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. அவைகள் பற்றிய விவரம்:
1. B.A. SOCIAL WORK
2. B.A. CRIMINOLOGY & POLICE ADMINISTRATION
3. B.A. DEFENCE & STRATEGIC STUDIES
4. B.A. DEFENCE STUDIES
5. B.A. ECONOMICS
6. B.A. HISTORY
7. B.A. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
8. B.A. HISTORICAL STUDIES
9. B.A. INDIAN CULTURE & TOURISM
10. B.A. JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
11. B.A. INDIAN MUSIC
12. B.A. PUBLIC ADMINISTRATION
13. B.A. POLITICAL SCIENCE
14. B.A. PUBLIC SERVICE
15. B.A. SOCIOLOGY
16. B.A. TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT
17. B.Com. (BUSINESS ADMINISTRATION)
18. B.Com. (ACCOUNTING & FINANCE)
19. B.B.A. BUSINESS ADMINISTRATION (COMPUTER APPLICATION)
20. B.B.A. BUSINESS ADMINISTRATION
21. B.Com. (BANKING & INSURANCE)
22. B.Com. (COMPUTER APPLICATIONS)
23. B.Com (GENERAL)
24. B.Com (COMMERCE)
25. B.Com. (CO-OPERATION)
26. B.Com. (CORPORATE SECRETARYSHIP)
27. B.Com. (E-COMMERCE)
28. B.Com. (FINANCE AND ACCOUNTS)
29. B.B.A. BUSINESS ADMINISTRATION (FINANCIAL MANAGEMENT)
30. B.Com. HEARING IMPAIRED
31. B.B.A. BUSINESS ADMINISTRATION (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)
32. B.Com. (INTERNATIONAL BUSINESS)
33. B.Com. (INFORMATION TECHNOLOGY)
34. B.Com. PROFESSIONAL ACCOUNTING
35. B.A. ENGLISH
36. B.A. HINDI
37. B.A. MALAYALAM
38. B.A. SANSKRIT
39. B.A. TAMIL
40. B.A. TELUGU LITERATURE
41. B.LIT.. TAMIL
42. B.A. URDU
43. B.SC. APPLIED GEOLOGY
44. B.SC. ADVANCED ZOOLOGY & BIOTECHNOLOGY
45. B.SC. BIO-CHEMISTRY
46. B.SC. BOTANY
47. B.SC. BIO-TECHNOLOGY
48. B.C.A. BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION
49. B.SC. COSTUME DESIGN & FASHION
50. B.SC. CHEMISTRY
51. B.SC. HOME SCIENCE CLINICAL NUTRITION AND DIETETICS
52. B.SC. COMPUTER SCIENCE
53. B.SC. DATA SCIENCE
54. B.SC. ELECTRONICS & COMMUNICATION
55. B.SC. ELECTRONICS
56. B.SC. ENVIRONMENTAL SCIENCE
57. B.SC. FOOD SCIENCE AND NUTRITION
58. B.SC. FASHION TECHNOLOGY
59. B.SC. GEOGRAPHY
60. B.SC. GEOLOGY
61. B.SC. GEOGRAPHY TOURISM & TRAVEL MANAGEMENT
62. B.C.A. HEARING IMPAIRED
63. B.SC. HOME SCIENCE - NUTRITION FOOD SERVICE MANAGEMENT & DIETETICS
64. B.SC. HOME SCIENCE
65. B.SC. INDUSTRIAL CHEMISTRY
66. INDUSTRIAL CHEMISTRY
67. B.SC. INFORMATION TECHNOLOGY
68. B.SC. MATHEMATICS
69. B.SC. MICROBIOLOGY
70. B.SC. MARINE BIOLOGY
71. B.SC. NUTRITION & DIETETICS
72. B.SC. NUTRITION FOOD SERVICE MANAGEMENT & DIETETICS
73. B.SC. PLANT BIOLOGY & PLANT BIOTECHNOLOGY
74. B.SC. PHYSICS WITH COMPUTER APPLICATION
75. B.SC. PHYSICAL EDUCATION, HEALTH EDUCATION AND SPORTS
76. B.SC. PHYSICS
77. B.SC. PSYCHOLOGY
78. B.SC. STATISTICS
79. B.SC. VISUAL COMMUNICATION
80. B.SC. WILD LIFE BIOLOGY
81. B.SC. ZOOLOGY