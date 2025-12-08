தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம்...வழங்கும் படிப்புகள் என்னென்ன?
தமிழ்நாடு உடற்கல்வி இயல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் தமிழகத்தில் உள்ள பல கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது
சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு துறைகளை மேம்படுத்த தனியாக முதன்முதலாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம், “ தமிழ்நாடு உடற்கல்வி இயல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம்” ஆகும். 2005 ஆம் ஆண்டு இந்த பல்கலைக்கழகம் சென்னையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. "உடற்கல்வி இயல் மற்றும் விளையாட்டில் செம்மை"( EXCELLENCE IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ) என்னும் முக்கிய குறிக்கோளை கொண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த பல்கலைக்கழகம், விளையாட்டுத்துறையில் புத்தம் புதிய பல்வேறு படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி நடத்தி வருகிறது. விளையாட்டுத்துறையில் ஆராய்ச்சி படிப்புகளையும் இந்த பல்கலைக்கழகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. தமிழ்நாடு உடற் கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் நடத்தும் படிப்புகள்.
தமிழ்நாடு உடற்கல்வி இயல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் கீழ்கண்ட படிப்புகளை நடத்துகிறது.
1. பி.பி.இ.எஸ் (பேச்சுலர் ஆஃப் பிசிகல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்) (B.P.E.S., Bachelor of Physical Education and Sports)
2. பி பி.இ.எட் (பேச்சுலர் ஆஃப் பிசிகல் எஜுகேஷன்) (B.P.Ed., Bachelor of Physical Education )
3. எம்.பி.எட் (மாஸ்டர் ஆஃப் பிசிகல் எஜுகேஷன்) (M.P.Ed., Master of Physical Education )
4. பி.ஹெச்டி இன் பிசிகல் எஜுகேசன். (Ph.D., in Physical Education )
5. பி.எஸ்சி யோகா (B.Sc., Yoga )
6. எம்.எஸ்சி யோகா (M.Sc., Yoga )
7. பி.எச்டி இன் யோகா (Ph.D., in Yoga )
8. பி.எஸ்சி எக்ஸர்சைஸ் பிசியாலஜி அண்ட் நியூட்ரிசன் (B.Sc., Exercise Physiology & Nutrition )
9.பி.எஸ்சி ஸ்போர்ட்ஸ் பயோ மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் கைநிஸியாலஜி (B.Sc., Sports Bio MechanicsN and Kinesiology )
10. எம்.எம்.எஸ் சி எக்சர்சைஸ் பிசியாலஜி அண்ட் நியூட்ரிஷியன் (M.Sc., Exercise Physiology & Nutrition)
11. எம்.எஸ்.சி ஸ்போர்ட்ஸ் பயோ மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் கைநிசியாலஜி. (M.Sc., Sports Bio Mechanics and Kinesiology)
12. பிஹச். டி இன் பிசியாலஜி அண்ட் நியூட்ரிஷியன். (Ph.D., in Exercise Physiology & Nutrition )
13. பிஹச்.டி இன் ஸ்போர்ட்ஸ் பயோ மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் கைனிசியாலஜி. (Ph.D., in Sports Bio Mechanics and Kinesiology)
14. எம்.எஸ்சி ஸ்போர்ட் சைக்காலஜி அண்ட் சோசியாலஜி. (M.Sc., Sports Psychology and Sociology )
15. எம்.எஸ்சி சைக்காலஜி. (M.Sc., Psychology )
16. எம்.எஸ்சி ஸ்போர்ட் சைக்காலஜி.( M.Sc.,., Sports Psychology)
17. எம்.ஏ சோசியாலஜி (M.A., Sociology)
18. பிஹச்.டி இன் ஸ்போர்ட் சைக்காலஜி அண்ட் சோசியாலஜி (Ph.D., in Sports Psychology and Sociology )
19. பி.பி.ஏ ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட். (B.B.A., Sports Management )
20. எம்.பி.ஏ ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட். (M.B.A., Sports Management
21. பிஹச்.டி என் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் ( Ph.D., in Sports Management )
22. பி.எஸ்சி ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சிங் (B.Sc., Sports Coaching )
23. எம்.எஸ் சி ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சிங் . ( M.Sc., Sports Coaching)
24. பிஹச்.டி இன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சிங் ( Ph.D., in Sports Coaching )
25. எம்.டெக் ஸ்போர்ட்ஸ் டெக்னாலஜி ( M.Tech., Sports Technology )
26. பிஹச்.டி இன் ஸ்போர்ட்ஸ் டெக்னாலஜி. ( Ph.D in Sports Technology)
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் ( AFFILIATED COLLEGES)
தமிழ்நாடு உடற்கல்வி இயல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் தமிழகத்தில் உள்ள பல கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் விபரம்:
1. YMCA College of Physical Education (Autonomous),
Nandanam, Chennai – 600 035.
Phone No. 004- 2434 4816, 004- 2436 1069.
2. Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya Maruthi College of Physical Education (Autonomous),
Sri Ramakrishna Vidyalaya Post,
Periyanaickenpalayam, Coimbatore – 641 020,
Phone No. 0422-2692443.
3. Dr. Sivanthi Aditanar College of Physical Education ,
Tirunelveli Road, Tiruchendur – 628 215.
Phone No. 04639-245110, 04639 – 245124.
4. Sri Sarada College of Physical Education For Women Fairlands, Salem – 636 016,
Phone. No. 0427-2447858.
5. Selvam College of Physical Education ,
Salem Road, Ponnusamy Nagar,
Pappinayakkapatty (Po), Namakkal – 637 003,
Phone No. 9566352145,
6. Koviloor Andavar College of Physical Education and Sports Science,
Koviloor Madalayam, Koviloor – 630 307.
Phone No. 04565-238219/235510.
7. Meenatchi Physical Education College ,
Trichy Main Road, M.R. Kalvi Nagar ,
Thathanur (Po), Udayarpalayam (Tk),
Ariyalur dt – 621 804, Phone No: 04331-245283, 04331-245123:
8. Christian College of Physical Education,
K.P. Road, Nagercoil
Kanyakumari Dist.– 629 003,
Phone No. 04652-227011, 9944420837
9. St. John’s College of Physical Education,
Veeravanallur – 627 426
Tirunelveli – Dist., Phone No. 04634-288707.
10. Sri Renugambal College of Physical Education,
C.C. Road, Ettivadi, Polur – 606 907
Tiruvannamalai Dist. Phone No. 04181-222688 .
11. Mother Terasa College of Physical Education,
Mettusalai, Illuppur (Post)
Pudukkottai District – 622 102. Tamil Nadu.
12. 12 Dhanalakshmi Srinivasan College of Physical Education,
Perambalur -621 212
Ph-04328 220692 /291233 .
13. K.R. College of Physical Education ,
K.R. Nagar, Vedasandur Post &Taluk,
Dindigul Dt, Tamil Nadu .
14. Sree Bhavani College of Physical Education,
Veepur – Virudhachalam Main Road,
K. Kothanur Village,
Kandappankurichi, Nallur Post,
Veppur Tk. Guddalore Dist
15. Cheran College of Physical Education,
No. 9D/3, Ramakrishnapuram,
Karur – 639001, Tamil Nadu.
16. Jenney’s College of Physical Education
No.2/67, A. Manikandam Road,
Ramjee Nagar,
Tiruchirapalli District-620009. Tamil Nadu.
17. G.S. College of Physical Education,
Kampaliyampatta Road, Avanasipalayam (Post)
Pothiampalayam Panchayat, Kangayam-638701.
Tiruppur District Tamil Nadu.
18. Pasumpon Muthuramalinga Thevar College,
Plot No.3, Vadugapatti,
Usilampatti, Madurai-625532,
Phone:04552-253300/252016 Fax:253370,
19. MASS College of Physical Education,
SH 136, Pondy Mailam Road,
V Parangani Village, Vannur (TK) Villupuram (DT) –
Phone: 04147 233299, 04147 233399, 94875 53299
அங்கீகரிக்கப்பட்ட யோகா கல்லூரிகள்
( AFFLIATED YOGA COLLEGES)
இந்தப் பல்கலைக்கழகம் அங்கீகரித்துள்ள யோகா கல்லூரிகளின் விவரம் வருமாறு:
• Vethathiri Maharishi College of Yoga,
26,Second Seaward Road, Valmiki Nagar,
Thiruvanmaiyur, Chennai -600 041,
Phone:044-24571530,917397270436,
• Shri Paranjothi Yoga College,
113, Sri Paranjothi Nagar,
Udumalpet Taluk, Tirupur District,
Phone:9944069212,9626522990,
• PGP Educational and Welfare Society,
(Old No.57) New No.59, Sterling Road,
Nungambakkam, Chennai – 600 034,
Phone:044-28311313,28311414,
• Selvam College of Yoga and Research Centre,
Chemmuthal, Nathaji Street,
Tholayavattam Post, Pincode:629 157,
Phone:9443283922/04651-269022
• McGan’s Academy of Yoga and Sports,
5/635, Perar Kothagiri Road, Mynala Post,
Ooty, The Nilgries – 643002,
Phone: 9500118833,
மேலும் விவரங்களுக்கு....
தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் பற்றிய மேலும் பல விவரங்கள் தெரிந்து கள்ள தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி;
TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY
Vandalur-Kelambakkam Road,
Melakottaiyur Post,
Chennai – 600127. Tamil Nadu
Website: www.tnpesu.org
Phone No :044-27477906.
Email: regularadmissiontnpesu@gmail.com