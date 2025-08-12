நடைபயிற்சி சென்ற நபரின் எதிரில் திடீரென வந்த சிங்கம்; அடுத்து திக் திக் நிமிடங்கள்... வைரலான வீடியோ

நடைபயிற்சி சென்ற நபரின் எதிரில் திடீரென வந்த சிங்கம்; அடுத்து திக் திக் நிமிடங்கள்... வைரலான வீடியோ
x
தினத்தந்தி 12 Aug 2025 1:56 AM IST
t-max-icont-min-icon

வீட்டின் மறைவை கடந்து தெருமுனைக்கு சென்றபோது, அந்த நபரும் சிங்கமும் நேருக்கு நேராக சந்தித்து கொண்டனர்.

ஜுனாகத்,

குஜராத்தின் ஜுனாகத் நகரில் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை ஒன்று உள்ளது. இதில் வேலை செய்து வரும் பணியாளர் ஒருவர் இரவு வேளையில் காற்று வாங்குவதற்காக நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு இருக்கிறார். கைகளை பின்னால் கட்டியபடி மெதுவாக நடந்து சென்றபோது, தூரத்தில் நாய்கள் குரைத்தபடி இருந்துள்ளன.

பொதுவாக, ஏதேனும் தீங்கு நேரப்போகிறது என தெரிவிப்பதற்காக இதுபோன்று நாய்கள் குரைப்பது வழக்கம். ஆனால், நாய்கள் குரைத்தபோதும் அந்த நபர் அதனை லட்சியம் செய்யாமல் நடந்து சென்றுள்ளார். வீடு ஒன்றை கடந்து சென்று, அதன் முனை பகுதிக்கு சென்றபோது, அவருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

அவரை போலவே சிங்கம் ஒன்றும் அந்த வழியே நடைபயிற்சிக்காக வந்திருக்கிறது போலும். இருவரும் எதிர் பகுதிகளில் இருந்து நடந்து வந்தபோது, நடுவில் இருந்த வீடு அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்க்க முடியாதபடி மறைத்து விட்டது. சரியாக, வீட்டின் மறைவை கடந்து தெருமுனைக்கு சென்றபோது, அந்த நபரும் சிங்கமும் நேருக்கு நேராக சந்தித்து கொண்டனர்.

அந்த நபர் ஒரு கணம் அதிர்ச்சியில் உறைந்து விட்டார். ஆனால், ஆச்சரியம் ஏற்படும் வகையில் அந்த சம்பவம் நடந்தது. சிங்கமும், நபரும் வந்த வழியிலேயே திரும்பி ஓட்டம் எடுத்தனர். இதுபற்றிய வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

இந்த வீடியோவை 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பார்வையிட்டு உள்ளனர். அவர்களில் பலரும் சிங்கம் செய்த செயலை கண்டு திகைத்து போயுள்ளனர்.

அதில் ஒருவர், நாய்கள் எச்சரிக்கை தெரிவிக்கும் வகையில் குரைத்தபோதும் அந்த நபர் அதனை எச்சரிக்கையாக எடுத்து கொள்ளவில்லை. இது ஒரு வாழ்க்கை பாடம். இரவில் ஆச்சரியப்படும் வகையில் நாய்கள் எச்சரிக்கைக்கான அழைப்புகளை வெளிப்படுத்தும்.

அப்போது சுற்றி நடக்கும் விசயங்களை பற்றி ஒருவர் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்து உள்ளார். இதேபோன்று மற்றொருவர், 100 மீட்டர் தொலைவுக்கு ஓடி சென்ற பின்னர், நான் ஒரு சிங்கம். நான் ஏன் பயத்தில் ஓடுகிறேன் என அந்த சிங்கம் நினைத்திருக்கும் என தெரிவித்து உள்ளார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X