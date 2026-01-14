புதுச்சேரியில் 16-ந்தேதி மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு
புதுச்சேரியில் இன்று முதல் 18-ந்தேதி வரை 5 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி,
புதுச்சேரியில் பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பான முறையில் கொண்டாட பொதுமக்கள் உற்சாகமாக தயாராகி வருகின்றனர். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் ஜனவரி 15-ந்தேதி முதல் 18-ந்தேதி வரை (வியாழன் முதல் ஞாயிறு வரை) 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அளித்து புதுச்சேரி அரசு உத்தரவிட்டு இருந்தது.
மேலும், இன்றைய தினம் போகியை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், 31-ந்தேதி அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், பொங்கல் பண்டிகைக்கு அடுத்த நாளான திருவள்ளுவர் தினத்தையொட்டி, வரும் 16-ந்தேதி புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் உள்ள அனைத்து மதுக்கடைகளையும் மூட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.