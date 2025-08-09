பள்ளிக்குழந்தைகளுடன் ரக்‌சா பந்தன் கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி

பள்ளிக்குழந்தைகளுடன் ரக்‌சா பந்தன் கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி
x
தினத்தந்தி 9 Aug 2025 5:59 PM IST
t-max-icont-min-icon

நாடு முழுவதும் இன்று ரக்சா பந்தன் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

டெல்லி,

நாடு முழுவதும் இன்று ரக்சா பந்தன் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. ரக்சா பந்தன் சகோதரர் சகோதரியாக அன்பை பரிமாறிக்கொள்ளும் பண்டியாகும். பெண்கல் அவர்களின் சகோதரருக்கும், சகோதரராக கருதுவோருக்கும் ராக்கி கயிறை கட்டி சகோதரத்துவத்தை வலுப்படுத்தும் பெருமைக்குரியது.

இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி பள்ளிக்குழந்தைகளுடன் ரக்சா பந்தன் தினத்தை கொண்டாடினார். பள்ளிக்குழந்தைகள் பிரதமர் மோடிக்கு ராக்கி கயிறு கட்டி சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X