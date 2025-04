சைபர் கிரைம் பெயர், லோகோவை தவறாக கையாளும் போலி சமூக ஊடக கணக்குகள் - போலீசார் எச்சரிக்கை

சென்னை

தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-

தமிழ்நாடு காவல்துறையின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு இணைய வழி குற்றப் பிரிவு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை உறுதி செய்வதில் உறுதியாக உள்ளது. சமீபத்தில், தமிழ்நாடு சைபர் குற்றப் பிரிவின் அதிகாரபூர்வ பெயர் மற்றும் லோகோவைப் பயன்படுத்தி சில நேர்மையற்ற நபர்கள் போலி சமூக ஊடக கணக்குகளை உருவாக்கி வருவதாக இணைய வழி குற்றப் பிரிவு அடையாளம் கண்டுள்ளது. இவ்வாறான கணக்குகள் பொதுமக்களிடையே குழப்பத்தை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல் இந்த கணக்குகள் மூலம் அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல்களின் நம்பகத்தன்மை குறித்து சந்தேகத்தையும் எழுப்புகின்றன.

இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத சமூக ஊடக கையாளுதல்கள் அதிகாரபூர்வ கணக்குகளை ஒத்த பெயர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், அரசாங்க லோகோக்களை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் குடிமக்களை தவறாக வழிநடத்துகின்றன. இத்தகைய போலி கணக்குகளின் பெருக்கம் ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாகவும் மற்றும் பொதுமக்களின் நம்பிக்கை மற்றும் டிஜிட்டல் பாதுகாப்புக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமாகவும் உள்ளது.

தமிழ்நாடு சைபர் குற்றப்பிரிவுக்கு பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் எக்ஸ் ஆகியவற்றில் தலா ஒரு சமூக ஊடக கணக்கு (@tncybercrimeoff) மட்டுமே இருப்பதால், இதுபோன்ற கணக்குகளால் வெளியிடப்படும் தகவல்களை நம்ப வேண்டாம் என்று மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

10 போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகள் மற்றும் 4 டுவிட்டர் கணக்குகள் தங்களை அதிகாரபூர்வ இணைய வழி குற்றப் பிரிவு என்று தவறாக சித்தரிப்பதாக இணைய வழி குற்றப் பிரிவு அடையாளம் கண்டுள்ளது. இந்த கணக்குகள் அதிகாரபூர்வ லோகோ, ஒத்த சுயவிவர பெயர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை ஒத்த காட்சிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

இந்த கணக்குகளை முடக்குவதற்காக ஆள்மாறாட்டத்தின் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்ட அனைத்து போலி கணக்குகளும் அந்தந்த தளங்களுக்கு (இன்ஸ்டாகிராமிற்கான மெட்டா, எக்ஸ்/டுவிட்டர்) தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

"TN.CYBERCRIME AND CYBER SECURITY @Cybercrime89955", "TN cyber help center @TN_Cyber_crime" போன்ற X கணக்குகளும் "cyber.crime.in_tamilnadu","tncybercrimewings1930", "tncyber_crime_official", etc. போன்ற இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகளும் இதில் அடங்கும்.

பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை:

அரசுத் துறைகளைச் சேர்ந்தவை என்று கூறப்படும் ஆன்லைன் தகவல்தொடர்புகள் குறித்து பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாகவும் விழிப்புடனும் இருக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு இணைய வழி குற்றப் பிரிவு அறிவுறுத்துகிறது.

குறிப்பாக, பொது மக்கள் எந்தவொரு சமூக ஊடக கணக்கிலிருந்து வரும் செய்திகளுக்கு பதிலளிக்கும் முன் அதன் நம்பகத்தன்மையையும் சரிபார்க்கவும்.

தமிழ்நாடு சைபர் குற்றப் பிரிவின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக கைப்பிடிகள் பின்வருமாறு:

முகநூல் https://www.facebook.com/tncybercrimeoff

இன்ஸ்டாகிராம் https://www.instagram.com/tncybercrimeoff

டுவிட்டர் https://twitter.com/tncybercrimeoff

ஆதார் எண்கள், வங்கி விவரங்கள் அல்லது ஓடிபி போன்ற தனிப்பட்ட தகவல்களை எந்தவொரு அதிகாரபூர்வமற்ற அல்லது சந்தேகத்திற்கிடமான கைப்பிடியிலும் பகிர்வதைத் தவிர்க்கவும்.

அரசாங்க லோகோக்கள், பெயர்கள் அல்லது முத்திரையை தவறாகப் பயன்படுத்தும் சந்தேகத்திற்கிடமான சமூக ஊடக கையாளுதல்களை உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கவும்.

அரசாங்கத் துறைகள் ஒருபோதும் சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் ரகசிய தகவல்களைக் கேட்காது. நீங்கள் கிளிக் செய்வதற்கோ பகிர்வதற்கோ முன் எச்சரிக்கையாக இருங்கள், சிந்தியுங்கள்.

குடிமக்களிடமிருந்து கூட்டு விழிப்புணர்வு மற்றும் உடனடி அறிக்கை தவறான தகவல்கள் மற்றும் இணைய அச்சுறுத்தல்கள் பரவுவதைத் தடுக்க உதவும். இதுபோன்ற சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்களை உடனடியாகப் புகாரளிக்கவும்.

புகார் அளிக்க:

நீங்கள் ஏதேனும் சைபர் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என்று நீங்கள் சந்தேகித்தால் அல்லது ஏதேனும் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டைக் கண்டிருந்தால், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பது முக்கியம். நிதி மோசடிகள் ஏற்பட்டால் சைபர் கிரைம் உதவி எண் 1930 ஐ டயல் செய்வதன் மூலம் அல்லது www.cybercrime.gov.inல் புகார் அளிக்கவும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.