புயல் முன்னெச்சரிக்கை: 6 ஆயிரம் முகாம்கள் தயார் - அமைச்சர் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன்
1.24 கோடி பேருக்கு புயல் முன்னெச்சரிக்கை குறித்த குறுஞ்செய்தி (எஸ்.எம்.எஸ்.) அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
சென்னை,
தித்வா புயல் கரையை நெருங்கி வரும் நிலையில், சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் வருவாய்த்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பின்னர் அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:-.
சென்னைக்குள் வராமல் சென்னைக்கு வெளியே கடற்கரையையொட்டியே செல்லும் என இன்று கூறியிருக்கிறார்கள். தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்களை தங்க வைப்பதற்கு சரியான கல்யாண மண்டபங்களை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. படகு சேதம், நெல்பயிர் சேதம், விவசாய பயிர்கள் சேதம் குறித்து கணக்கெடுக்கும் பணி திங்கட்கிழமை முதல் செய்யப்படும். அதற்கு வேண்டிய நஷ்டஈடுகள் உடனடியாக வழங்கப்படும்.
ஒரு கோடியே 24 லட்சம் பேருக்கு புயல் முன்னெச்சரிக்கை குறித்த குறுஞ்செய்தி (எஸ்.எம்.எஸ்.) அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்திற்கு மொத்தம் ஆயிரத்து 264 புகார்கள் வந்தன. அதில் ஆயிரத்து 200 புகார்கள் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 6 ஆயிரத்து 33 முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.