இயற்கையைப் பாதுகாக்க உறுதியேற்றிடுவோம்! - மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு

நம் சொகுசுக்காக இயற்கையை மாசுபடுத்தாமல், நம்மை வாழவைக்கும் இயற்கையைப் பாதுகாக்க உறுதியேற்றிடுவோம்!Say yes to nature. Say no to polluting it for luxury.#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/kHjrOIPzqw