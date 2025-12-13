மாரத்தான் போட்டி: சென்னை மெட்ரோ ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

தினத்தந்தி 13 Dec 2025 12:46 AM IST (Updated: 13 Dec 2025 12:47 AM IST)
சென்னையில் நாளை(ஞாயிற்றுக்கிழமை) அதிகாலை 4.45 மணிக்கு மாரத்தான் போட்டி நடைபெறுகிறது.

இந்திய கடற்படையை போற்றும் விதமாக கடற்படை சார்பில் சென்னை நேப்பியர் பாலம் அருகே முதன்முறையாக விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி நாளை(ஞாயிற்றுக்கிழமை) அதிகாலை 4.45 மணி தொடங்கி 6.30 மணி வரை 3 கட்டமாக நடைபெறுகிறது.

இதனை முன்னிட்டு மாரத்தானில் பங்கேற்பவர்களின் வசதிக்காக அன்றைய தினம் அதிகாலை 3 மணி முதல் காலை 5 மணி வரையில் 15 நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரெயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.

அதே வேளையில், எம்.ஜி.ஆர். சென்டிரல் மெட்ரோ ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து விமான நிலையம் வரை (கோயம்பேடு வழியாக) நேரடி ரெயில் சேவை காலை 3 மணி முதல் 5 மணி வரை இயக்கப்படாது என்றும், இந்த நேரங்களில் பயணிகள் எம்.ஜி.ஆர். சென்டிரல்(கிண்டி வழியாக செல்லும் ரெயில்களில்), ஆலந்தூர் அறிஞர் அண்ணா மெட்ரோ நிலையங்களில் வழித்தடங்களை மாற்றி பயணிக்கலாம் என்றும் மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

