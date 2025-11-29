சபரிமலை சீசன்: பம்பை-தென்காசி இடையே இன்று முதல் சிறப்பு பஸ்கள்

தினத்தந்தி 29 Nov 2025 5:24 AM IST (Updated: 29 Nov 2025 5:25 AM IST)
முதல் கட்டமாக நேற்று கோயம்புத்தூர் - பம்பை இடையே சிறப்பு பஸ் சேவை தொடங்கியது.

திருவனந்தபுரம்,

கேரள அரசு போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-

சபரிமலை சீசனை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு, கர்நாடகா இடையே போக்குவரத்து சேவை நடத்த 67 வழித்தடங்களில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக நேற்று கோயம்புத்தூர் - பம்பை இடையே சிறப்பு பஸ் சேவை தொடங்கியது. அதன்படி கோவையில் இருந்து இரவு 9.30 மணிக்கும், பம்பையில் இருந்து காலை 9 மணிக்கும் பஸ்கள் இயக்கப்படும்.

இதுபோல் இன்று (சனிக்கிழமை) முதல் பம்பை - தென்காசி இடையே சிறப்பு பஸ் வசதி தொடங்குகிறது. இந்த பஸ்கள் தென்காசியில் இருந்து மாலை 7 மணிக்கும், பம்பையில் இருந்து காலை 9 மணிக்கும் இயக்கப்படும். இவை தவிர பழனி, திருநெல்வேலி, கம்பம் மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களுக்கு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. மேலும் பக்தர்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப கர்நாடகாவிற்கும் பஸ்கள் இயக்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

