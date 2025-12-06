சென்னை எழும்பூர் - சார்லபள்ளி இடையே சிறப்பு ரெயில்

சென்னை எழும்பூர் - சார்லபள்ளி இடையே சிறப்பு ரெயில்
தினத்தந்தி 6 Dec 2025 10:07 AM IST
இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது.

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

சென்னை எழும்பூர் - தெலுங்கானா மாநிலம் சார்லபள்ளி இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது. சென்னை எழும்பூரில் இருந்து இன்று (சனிக்கிழமை) இரவு 11.55 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (06019) நாளை மதியம் 2 மணிக்கு சார்லபள்ளியை சென்றடைகிறது.

மறுமார்க்கத்தில், சார்லபள்ளியில் இருந்து நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை 6 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (06020) மறுநாள் காலை 8.30 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரை வந்தடைகிறது. இந்த சிறப்பு ரெயில் கூடூர், நெல்லூர், தெனாலி, குண்டூர் வழியாக இயக்கப்படுகிறது. இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

