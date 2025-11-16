சண்டே ஸ்பெஷல்: சுவையான இறால் தொக்கு சுலபமாக செய்யலாம்..!

சண்டே ஸ்பெஷல்: சுவையான இறால் தொக்கு சுலபமாக செய்யலாம்..!
தினத்தந்தி 16 Nov 2025 8:09 AM IST
சமையல் டிப்ஸ் பகுதியில் இறால் தொக்கு சுலபமாக செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.

இந்த வாரம் பேச்சுலர்ஸ் சமையல் டிப்ஸ் பகுதியில் அசைவ உணவு வகைகளில் ஒன்றான இறால் தொக்கு சுலபமாக செய்வது எப்படி? என்பதை பற்றி பார்க்கப்போகிறோம்.

தேவையான பொருட்கள்

இறால் - ½ கிலோ (சுத்தம் செய்து குடல் நீக்கியது)

பெரிய வெங்காயம் - 2

தக்காளி - 2

இஞ்சி - பூண்டு விழுது - 2 ஸ்பூன்

டூ இன் ஒன் குழம்பு மசாலா - 3 ஸ்பூன்

(அல்லது மஞ்சள் தூள் - அரை ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் - 2 ஸ்பூன், சோம்பு - அரை ஸ்பூன்)

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

கொத்தமல்லி தழை - சிறிதளவு

கரம் மசாலாத்தூள் - ஒரு ஸ்பூன்

எண்ணெய் - 3 டேபிள் ஸ்பூன்

உப்பு - தேவையான அளவு

செய்முறை

பெரிய வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாயை சிறியதாக நறுக்கிக்கொள்ளவும். அடுப்பில் வாணலியை வைத்து எண்ணெய் சேர்த்து சூடானதும், சோம்பு சேர்க்கவும். அத்துடன் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கவும். பின்பு இஞ்சி - பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கவும். டூ இன் ஒன் குழம்பு மசாலாவை சேர்க்கவும். (அல்லது மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள் சேர்த்து கிளறவும்) பின்பு தக்காளியை சேர்த்து நன்கு வதக்கவும்.

தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து மசாலாவை நன்கு வதக்கவும். அத்துடன் சுத்தம் செய்து வைத்த இறாலை சேர்த்து கிளறி வேகவிடவும். இறால் வெந்ததும் கரம் மசாலாத்தூள் மற்றும் நறுக்கி வைத்துள்ள கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து நன்றாக கிளறி இறக்கவும். சுவையான இறால் தொக்கு ரெடி. சாதம், சப்பாத்தியுடன் சேர்த்து சாப்பிட சரியான காம்பினேஷன்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

